Qatar voerde duistere campagne om WK voetbal binnen te halen

De kandidaturen van concurrerende landen zouden opzettelijk zijn beschadigd, hetgeen in strijd is met de reglementen van de Wereldvoetbalbond FIFA.

Delen Qatar zou met haar campagne een zware overtreding van de FIFA-reglementen hebben begaan.

De Sunday Times brengt naar buiten dat het Qatarese organisatiecomité een PR-team en diverse oud-agenten van de CIA zou hebben betaald om 'bewust foute informatie' te verspreiden over Australië en de Verenigde Staten, de belangrijkste concurrenten voor de WK-organisatie.

Qatar zou diverse invloedrijke Australiërs en Amerikanen hebben aangetrokken, die de bids van hun eigen land moesten aanvallen. Zo zou het lijken alsof beide landen onder hun eigen bevolking 'geen enkele steun' genieten, hetgeen één van de belangrijkste criteria is van de FIFA.

Qatar zou met haar campagne een zware overtreding van de FIFA-reglementen hebben begaan. Die stipuleren namelijk dat 'geen enkele mondelinge of schriftelijke verklaring mag worden afgelegd, gunstig of ongunstig, over de kandidaturen van andere landen'.

De Sunday Times beweert in het bezit te zijn van een e-mail, gelekt door een klokkenluider die betrokken was bij het Qatarese WK-bid, waarin de corruptie duidelijk blijkt.