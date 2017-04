Racing Genk breekt record: 17 Europese wedstrijden dit seizoen

De Genkenaars vestigen een uniek record in Galicië. Geen enkele Belgische club speelde meer Europese wedstrijden in één seizoen dan Racing Genk. De ploeg van trainer Albert Stuivenberg verbreekt daarmee het record van Anderlecht en Club Brugge. De Brusselaars werkten in hun Europese stuntseizoen 2000/2001 - waarin er onder meer van Porto, Manchester United en Real Madrid werd gewonnen - 16 wedstrijden af. Ook blauw-zwart bereikte twee seizoenen geleden dat aantal. In de kwartfinale van de Europa League was toen het Oekraïense Dnipro Dnipropetrovsk de laatste tegenstander.

Waanzinnig lang parcours

Racing Genk is eveneens de langst overlevende club in Europa. De Limburgers trapten in juli vorig jaar hun Europese campagne af tegen Buducnost Podgorica uit Montenegro. In de voorrondes van de Europa League volgden nadien Cork City (Ierland) en Lokomotiv Zagreb (Kroatië). In de groepsfase troffen de Limburgers Rapid Wien (Oostenrijk), Athletic de Bilbao (Spanje) en Sassuolo (Italië). In de knock-outfase schakelde Genk eerst het Roemeense Astra Giurgiu en nadien erg knap AA Gent uit.

In totaal staat de wedstrijdteller van Genk dit seizoen al op 54 gespeelde matchen. Met nog een Europese terugwedstrijd en acht matchen in play-off 2 in het verschiet evenaart het sowieso het Belgisch record van Club Brugge. Blauw-zwart klokte in het seizoen 2014-2015 af op 63 wedstrijden nadat het zowel de bekerfinale als de kwartfinale van de Europa League had bereikt.

Record van Club Brugge in zicht

Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat Thomas Buffel en co dat record volgende maand van de tabellen vegen. Als Genk in de play-offs de groepszege pakt, speelt het over twee wedstrijden de finale van play-off 2 tegen de winnaar uit de andere groep. Wanneer in de Europa League ook Celta de Vigo voor de bijl gaat, speelt het ook nog eens twee halve finales.

Leuk voor de fans: als Genk zich effectief ten koste van Celta de Vigo kwalificeert, dan haalt er voor het eerst in 24 jaar nog eens een Limburgse club de halve finales van een Europees tornooi. In 1983 hield het Schotse Aberdeen het toenmalige THOR Waterschei - dat nadien samen met FC Winterslag fuseerde tot KRC Genk - uit de finale van Europacup II.