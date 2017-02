Radamel Falcao: de tijger bijt weer

Radamel Falcao heeft eindelijk de weg naar de goal teruggevonden. Dit seizoen trof hij al 22 keer raak in 27 wedstrijden voor AS Monaco. Daarmee heeft El Tigre een groot aandeel in de productiviteit van de Monegasken, die met 76 doelpunten in 26 competitiewedstrijden in de Ligue 1 overigens de vlotst scorende ploeg van alle leiders in de 'grote' competities ...