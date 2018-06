Radamel Falcao kan op zijn 32e eindelijk schitteren op een WK

Een 'ex-voetballer', zo werd Falcao al omschreven in de Colombiaanse pers. De inmiddels 32-jarige aanvaller van AS Monaco was ooit een van de trefzekerste schutters in voetballand, met meer dan 120 doelpunten voor FC Porto en Atletico Madrid tussen 2009 en 2013. Met eerst de Portugezen en daarna de Spanjaarden speelde hij overigens twee opeenvolgende Europa League-finales in 2011 en 2012. Maar na zijn transfer naar het prinsdom in 2013 ging het mis. In januari 2014 liep Falcao een zware knieblessure op, waardoor hij het WK in Brazilië vanuit zijn zetel moest volgen. Vervolgens probeerde hij zijn carrière nieuw leven in te blazen met uitleenbeurten aan Manchester United en vervolgens Chelsea, maar in twee rotseizoenen in de Premier League trof hij amper vijf keer raak.

Op zijn 32e bijt de tijger weer. Vorig seizoen was Falcao goed voor 30 goals in 43 matchen, dit seizoen trof hij 24 keer raak in 36 optredens voor de Monegasken.

Nieuweling

De bondscoach van Colombia, de Argentijn José Pekerman (68), beschikt met andere woorden over een extra troef in Rusland, vier jaar nadat Los Cafeteros de kwartfinales bereikten in Brazilië, en dat na een afwezigheid van 16 jaar op 's werelds grootste voetbalfeest. 'Mijn beste "nieuweling" wordt ongetwijfeld Radamel Falcao', zei Pekerman in een interview met Sport/Voetbalmagazine voor de start van het WK.

Of het WK-debuut van Falcao echt een bonus voor de Colombianen is, valt natuurlijk nog af te wachten. Vier jaar geleden was James Rodriguez dé ster van het team, met zes doelpunten in vijf wedstrijden én de mooiste goal van het WK tegen Uruguay in de 1/8e finales. De hamvraag is dus: was de afwezigheid van Falcao net een zegen voor Colombia en een bevrijding voor Rodriguez, of is Colombia tot nóg meer in staat met Falcao erbij?

Het antwoord krijgen we straks: Colombia begint om 14 uur Belgische tijd aan het WK met een duel tegen Japan. Vier jaar geleden zaten beide landen ook in dezelfde poule en werd het 1-4 voor de Zuid-Amerikanen. In een groep met ook nog Polen en Senegal zijn Los Cafeteros de favoriet voor groepswinst.

De wereldgoal van James Rodriguez in Brazilië