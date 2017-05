Ralph Hasenhüttl: 20 jaar na Lierse weer de Champions League in

Tot op heden was Hertha BSC de eerste en enige Oost-Duitse club ooit die in de Champions League actief was. Afgelopen weekend speelden de hoofdstedelingen dat unicum nota bene kwijt in eigen stadion, waar buur Leipzig met zware 1-4 cijfers kwam zegevieren. Twee treffers van goudhaantje Timo Werner en twee van invaller Davie Selke leidden het feest in het Olympiastadion in.

Door de overwinning is de tweede plaats in de rangschikking nog geen certitude voor Die Roten Bullen, maar deelname aan de poulefase van het kampioenenbal is dat wel. Met nog twee speeldagen op de kalender kan Leipzig in theorie nog door Borussia Dortmund worden ingehaald, maar niet meer door Hoffenheim, het nummer vier. Omdat de club uit Saksen bij de loting eind augustus meer dan waarschijnlijk in pot vier belandt, kan het eerste Europese duel van Leipzig zo maar een galapartij tegen pakweg de kampioen uit Spanje, Engeland of Italië worden.

Promotie-expert

Ruim twintig jaar nadat hij als speler van SK Lierse al eens van de Champions League proefde, mag Ralph Hasenhüttl opnieuw op het Europese hoofdpodium spelen. RB Leipzig is al de derde Duitse club waarmee de 49-jarige Oostenrijker in drukletters geschiedenis schrijft. In 2012 bracht hij supporters van het bescheiden VfR Aalen in vervoering door met club voor het eerst de promotie naar de 2. Bundesliga af te dwingen en hen er in het daaropvolgende seizoen eenvoudig in de middenmoot te parkeren.

Omdat Hasenhüttl zich bij Aalen niet kon vereenzelvigen met een bezuiningsprogramma dat de clubdirecteuren hem zouden opleggen, stapte hij na twee successeizoenen op. In oktober 2013 ging hij de uitdaging aan om Ingolstadt - dat bij zijn intrede hekkensluiter was in de Duitse tweede klasse - voor de degradatie te behoeden. Onder zijn bewind werd er tien keer gewonnen, tien keer gelijkgespeeld en nog maar vier keer verloren, met een immer veilige tiende plaats als eindresultaat.

Lokroep van Rangnick

In zijn tweede seizoen bij Ingolstadt pakte Hasenhüttl de titel en leidde hij hen zo voor het eerst naar de Bundesliga. Op dat ogenblik hengelde Ralf Rangnick, sportief directeur van RB Leipzig, voor het eerst naar de diensten van de Oostenrijker, maar die wilde niet vertrekken. Ingolstadt wreef zich in de handen, want onder aanvoer van z'n succescoach wist het zich enigszins verrassend te handhaven in de Bundesliga. Hasenhüttl kwam nooit in degradatiezorgen en leidde Die Schanzen met defensief resultaatvoetbal naar de elfde plek.

Vorige zomer zette Rangnick met succes een tweede charmeoffensief in. Hasenhüttl zwaaide af bij Ingolstadt en stapte over naar promovendus RasenBallsport Leipzig, waarmee hij tot op heden hoge ogen werpt. Hasenhüttl laat z'n elftal het soort voetbal spelen volgens het recept dat door Rangnick werd voorgeschreven en wat de directeur bij elke (jeugd)trainer van Leipzig met de paplepel ingeeft. Concreet: hoog druk zetten en tegelijkertijd teren op de snelle omschakeling.

Tactische flexibiliteit

De Duitse pers trok het voorbije seizoen meermaals parallellen tussen het fysieke pressingvoetbal van Hasenhüttl en het onstuimig underdogvoetbal dat Jürgen Klopp ettelijke jaren geleden bij Borussia Dortmund implementeerde. "Ik vocht al tegen de degradatie, loodste clubs uit de kelder naar de middenmoot en dwong al promoties af. Ik teer voornamelijk op mijn tactische flexibiliteit. Mijn spelfilosofie vloeit misschien wel voort uit succesvolle pressingteams, ja", gaf Hasenhüttl eerder deze week toe.

Die filosofie resulteert bij RB Leipzig dus in welgeteld twintig zeges dit seizoen. Na vier promoties in de voorbije zeven seizoenen vestigt de club met Europees voetbal een nieuwe mijlpaal.