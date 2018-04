Raymond Goethals liet niet met zijn voeten spelen

Weinig trainers in dit land die zich zo grondig verdiepten in tactiek als Raymond Goethals.De Brusselaar was destijds de eerste die, bij Sint-Truiden, de buitenspelval op een efficiënte manier in de praktijk bracht. Met dat systeem, destijds geïntroduceerd door de illustere Pierre Sinibaldi bij Anderlecht, eindigden de Limburgers tweede in het kampioenschap.

Overal waar Goethals werkte maakte hij indruk door zijn luchtige omgangsvormen en sappig taalgebruik. Praten met Goethals was vooral luisteren. Hij had aan een halve vraag genoeg om te beginnen aan een exposé waaraan geen einde kwam. Dan maakte hij tussendoor aantekeningen op bierviltjes om dat beeld te ontkrachten dat heel zijn carrière van hem was gegroeid: dat van defensief georiënteerde trainer. Goethals vond dat veel mensen niets van voetbal kenden maar zich toch geroepen voelden om een mening te verkondigen. Er werd volgens hem veel blabla verkocht. In alles wat hij deed was de Brusselaar overtuigd van zijn gelijk.

Als trainer werkte Raymond Goethals 35 jaar aan de absolute top. Hij speelde zeven Europese finales en was tien jaar bondscoach. Op tactisch vlak, zo vond hij, ging hij voor niemand opzij. Een trainer moest volgens hem vooral zien wat er verkeerd loopt en dan ingrijpen. Dat kon hij. Een kwaliteit die hij graag benadrukte. Vooral bij de nationale ploeg ontwikkelde Goethals zich tot een eigenzinnige trainer.

In een lange carrière beschouwde hij altijd zijn periode bij Olympique Marseille als de mooiste. Nu deze club donderdag in de halve finale van de Europa League tegen RB Salzburg speelt zal er weer aan Goethals worden gedacht en worden mogelijk weer oude verhalen bovengehaald. Hij won in 1993 met de Zuid-Franse club de eerste finale van de Champions League. AC Milan werd met 1-0 verslagen. Goethals ging op zijn manier de confrontatie met de vedetten aan. Toen de nukkige ster Eric Cantona hem ooit zei dat hij weigerde op de bank te gaan zitten, vond Goethals dat geen probleem. Hij zette hem naast de bank. Hij liet niet met zijn voeten spelen.

Raymond Goethals, die op 6 december 2004 overleed, was eigenlijk een eenzaat, ook al gaf hij de indruk gezelschap nodig te hebben. Toen Marseille de Europacup had gewonnen was hij de enige die de spelersbus niet nam. Hij ging heel alleen terug naar zijn hotel. Terwijl in de stad het feest losbarstte ging hij naar zijn hotelkamer en rookte op het terras een sigaretje. Het was zijn manier om te genieten.