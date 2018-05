RB Leipzig doet verder zonder Ralph Hasenhüttl

Uiteindelijk was Ralph Hasenhüttl, de 50-jarige ex-aanvaller van Lierse en KV Mechelen, 684 dagen in dienst bij de club, die hij vorig seizoen via het vicekampioenschap verrassend genoeg naar de Champions League voerde. In mei 2016 kwam hij over van FC Ingolstadt, waar hij al snel het behoud verzekerde met dominant en offensief gericht voetbal.

Een kleine 600.000 euro incasseert de succescoach voor het abrupt afbreken van de deal met RB Leipzig. Het kwam zover doordat Hasenhüttl al sinds de winter bleef onderhandelen over het openbreken van zijn bestaande overeenkomst met sportief directeur Ralf Rangnick (59) en bestuursvoorzitter Oliver Mintzlaff (42). Maar de trainer liet de zaken te veel aanslepen, tot groot ongenoegen van de ambitieuze bazen. Ook de manier en wijze waarop Leipzig de laatste tijd speelde, kon hen weinig bekoren. Nochtans viel er sportief weinig op te merken aan het parcours van Hasenhüttl, want met een zesde stek in de Bundesliga en een kwartfinaleplaats in de Europa League (uitschakeling door finalist Ol. Marseille) voldeed hij aan het eisenpakket.

Alles in deze soap valt echter terug te voeren tot een stevige botsing van ego's, wat leidde tot een constant wantrouwen tussen de verschillende hoofdrolspelers. Vooral Rangnick staat bekend als bijzonder ambitieus. Ondanks de belasting met Europees voetbal, een nieuw gegeven in pas het tweede jaar op het hoogste niveau, kan dit zijn honger naar succes niet stillen.

Rangnick, die al eens insprong in 2015 voor de toen doorgestuurde Alexander Zorniger, geldt als een rationeel denkend iemand die zich veelal baseert op cijfergegevens. En dan is plaats zes te laag, want het is een verlies van vier plaatsen. Rangnick keek smachtend naar zijn ex-werkgever Hoffenheim, die onder de hoede van Julian Nagelsmann via een grandioze terugronde alsnog derde eindigde en zich zo plaatste voor de lucratieve Champions League. De zware nederlagen tegen Bayer Leverkusen (1-4) en Hoffenheim (2-5) bevorderden alvast zijn humeur niet. Wie durft nu de verantwoordelijkheid op te nemen?