RB Leipzig koopt Red Bull Arena

Dat kondigde de CEO van de club, Oliver Mintzlaff, aan op een persconferentie waar ook de huidige eigenaar, Michael Kölmel, op aanwezig was. De revelatie van het huidige Bundesliga-seizoen - na zestien speeldagen op een knappe tweede plaats na Bayern München - koopt het stadion immers. De verkoopprijs werd niet bekendgemaakt.

Belangrijk wel, de verkoop is nog niet helemaal afgerond. De stad Leipzig moet immers ook nog haar goedkeuring voor de verkoop geven. Dat lijkt echter geen probleem te worden. De burgemeester van Leipzig, Burkhard Jung, sprak in het verleden al meermaals zijn voorkeur uit voor een definitief verblijf van RB Leipzig in de Red Bull Arena.

De bedoeling van de toekomstige eigenaar is om de capaciteit van het stadion (momenteel zo'n 43.000) uit te breiden naar 57.000 plaatsen.

'De beslissing om het stadion te kopen is een signaal naar de fans en de hele stad', aldus Mitzlaff. 'Nu ligt de beslissing bij de stad om de verkoop te bevestigen.'

Het stadion werd in 2004 verbouwd voor het WK in 2006 in Duitsland. Sinds 2010 heet het stadion Red Bull Arena, naar de hoofdsponsor van RB Leipzig.

Sport/Voetbalmagazine brengt deze week een reportage over RB Leipzig. Lees ook: hoe het speeltje van een frisdrankengigant titelkandidaat werd