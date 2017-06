Real Madrid: de succesformule van Zidane ontrafeld

El País haalt verschillende redenen aan om het succes van Real Madrid dit seizoen te verklaren. Eerst en vooral het pact tussen Zinédine Zidane en Cristiano Ronaldo. De Franse trainer is de eerste die erin geslaagd is om CR7 ervan te overtuigen niet ten koste van alles elke wedstrijd op het veld te staan. Van de 59 matchen die Real Madrid dit seizoen afhaspelde, bleef de Portugees er elf aan de kant om te rusten. Met het resultaat dat hij fris is op het einde van het seizoen. Bewijs: van de 40 goals die hij maakte, scoorde hij er 14 in april en mei.

Ten tweede: de manier waarop het probleemgeval James Rodríguez aangepakt werd. De Colombiaan verklaarde eind vorig jaar net na de winst van het WK voor clubs in Japan, waar hij niet aan de bak kwam in de finale, dat hij misschien niet bij Real zou blijven. En dat terwijl Zidane er al in het voorseizoen op gehamerd had dat het team altijd boven het individu moest staan. Rodríguez werd dan ook meteen aangepakt door kapitein Sergio Ramos: 'Dit is niet het moment om met persoonlijke kwesties naar buiten te komen.'

El País vindt dat Ramos ook een van de succesfactoren is. De 31-jarige verdediger speelt al twaalf jaar bij de Koninklijke. Hij is niet alleen belangrijk op stilstaande fases, maar hij is ook het cement van de groep. Zo wordt hij als de 'psycholoog' omschreven: hij voerde individuele gesprekken met spelers die het op een bepaald moment in het seizoen moeilijk hadden: Keylor Navas, Pepe, Lucas Vázquez, Karim Benzema... Bovendien praat hij geregeld onder vier ogen met voorzitter Florentino Pérez.

Een en ander maakt dat de spelersgroep nog nooit zo eendrachtig geweest is. Ook op delicate momenten - zoals de reeks gelijke spelen in september en oktober die Real zes punten kostten in de competitie - bleef het intern rustig. Luka Modric en Mateo Kovacic zijn onafscheidelijk naast het veld; Alvaro Morata, Nacho, Dani Carvajal en Lucas Vázquez zoeken elkaar constant op; als Keylor Navas gaat wandelen met zijn hond, neemt hij die van Toni Kroos mee... In privégesprekken zegt iedereen dat dit de beste spelersgroep is waarmee ze ooit gewerkt hebben.

Wat ook opvalt: de uitstekende fysieke vorm van de spelers. Normaliter is de groep in deze fase van het seizoen volledig uitgeperst. Nu is dat niet zo, dankzij het rotatiesysteem van Zidane maar ook dankzij het werk van conditietrainer Antonio Pintus. Die laste na het WK voor clubs eind december een 'minivoorseizoen' in. Het doel was iedereen in goede vorm het einde van het seizoen te laten halen. Dat is grotendeels gelukt.