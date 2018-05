Real Madrid eerste Champions League-finalist na 2-2 gelijkspel tegen Bayern

Bayern kwam snel op voorsprong in het Estadio Santiago Bernabeu. Joshua Kimmich opende de score in de 3e minuut. Karim Benzema bracht Real acht minuten later langszij en tekende een minuut na de rust ook voor de 2-1. Real-huurling James Rodriguez legde in de 63e minuut de eindstand vast.

In de finale geeft Real zaterdag 26 mei in Kiev AS Roma of Liverpool partij. Liverpool verdedigt woensdag een 5-2 voorsprong in de Italiaanse hoofdstad.

Voor Real wordt het de derde Champions League finale op rij en de vierde in vijf jaar tijd. Het kan de Europa Cup I een dertiende keer winnen na 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 en 2017.