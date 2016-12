Real Madrid eist respect voor 'voorbeeldige' Ronaldo na onthullingen Football Leaks

'De Spaanse belastingdienst bevestigt dat onze speler Cristiano Ronaldo up to date is met zijn belastingverplichtingen,' luidt het. 'Real Madrid eist dus het grootste respect voor Ronaldo, zijn gedrag is gedurende zijn periode bij onze club absoluut voorbeeldig geweest.'

Nochtans moet uit gelekte documenten van het klokkenluidersplatform Football Leaks blijken dat Ronaldo eind 2014 63,5 miljoen euro wegsluisde naar een schijnonderneming op de Britse Maagdeneilanden, waar geen vennootschapsbelasting bestaat. Op die manier zou CR7 voor circa 35 miljoen euro aan belastingen bespaard hebben.

Ronaldo en Real Madrid nemen het vanavond om 20u45 op de laatste speeldag van de groepsfase van de Champions League in eigen huis op tegen Borussia Dortmund. Beide teams zijn al gekwalificeerd voor de volgende ronde en strijden enkel nog om groepswinst. (Belga)