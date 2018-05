Real Madrid: het einde van een cyclus

Komt hij of komt hij niet? Het is de vraag die de voorbereiding van Real Madrid op de Champions Leaguefinale van zaterdag in Kiev beheerste. Zinédine Zidane kreeg het ervan op zijn heupen tijdens persconferenties. 'Ik ben nu alleen bezig met het einde van het seizoen. Na de finale ga ik met de club aan tafel zitten en ja, er zullen waarschijnlijk wel wat veranderingen zijn', probeerde de Franse coach de boot af te houden.

