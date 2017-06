Real Madrid klopt Juventus in finale Champions League

Juventus begon het beste aan de match, en de Madrileense keeper Navas moest al vroeg een knal van Pjanic uit zijn doel ranselen. Real herstelde gaandeweg het evenwicht, maar kon zijn balbezit niet omzetten in doelkansen. Tot Cristiano Ronaldo (20.) plots toesloeg. Na een dubbelpas met Carvajal vloerde de Portugees Juventus-doelman Buffon met een schuiver van in de zestien. Cristiano Ronaldo gaat met die treffer de geschiedenisboeken in als de eerste speler die in drie verschillende CL-finales (2008, 2014 en 2017) raak trof. De reactie van de Italiaanse kampioen liet niet lang op zich wachten, en Mandzukic (27.) hing met een geweldig doelpunt de bordjes in evenwicht. De Kroaat joeg na een borstcontrole de bal met een omhaal tegen de touwen.

Real voerde in de tweede helft het tempo op, maar kwam niet verder dan enkele halve kansen. Met een trap van ver buiten de zestien, die afweek op de hakken van Juve-middenvelder Khedira, vond Casemiro (61.) dan toch plots de opening. Juventus was aangeslagen en Real profiteerde optimaal van Italiaans concentratieverlies. Ronaldo (64.) duwde aan de eerste paal een assist van Modric binnen. De moed zonk het team uit Turijn in de schoenen en Real kon de partij rustig uitspelen. Invaller Bale kwam nog dicht bij de 1-4, maar Bonucci stond pal. Aan de overkant lukte Sandro bijna de aansluitingstreffer, maar zijn kopbal vloog nipt voorlangs. Zeven minuten voor tijd kon Cuadrado zich even niet bedwingen. Hij ging op de voet van Ramos staan, waarna de Colombiaanse invaller zijn tweede geel kreeg en Juventus de finale met tien eindigde. Asensio (90.) tekende in de slotminuut nog voor de 4-1 en maakte zo de pandoering voor Juventus compleet.

Real is dankzij deze twaalfde Champions League-titel de eerste ploeg uit de geschiedenis die zichzelf opvolgt als winnaar. De Koninklijke heeft in Cardiff nog een ander record gebroken. De eerste goal van Ronaldo was het vijfhonderdste CL-doelpunt voor Real. Nooit scoorde een club meer op het kampioenenbal. Ronaldo, die deze editie twaalf treffers scoorde, kroont zich tot topschutter van dit CL-seizoen.