'Real Madrid richt pijlen op Eden Hazard en Thibaut Courtois'

Het zou wel eens kunnen dat er volgend seizoen twee Rode Duivels in Santiago Bernabeu spelen. Real Madrid heeft zijn zinnen gezet op Eden Hazard en Thibaut Courtois van Chelsea, zo schrijft The Guardian.

Ruilen

Volgens de Britse kwaliteitskrant heeft de Spaanse topclub zelfs al contact opgenomen met de entourage van Hazard, die momenteel ook met Chelsea onderhandelt over een verbeterd contract.

Real zou alvast bereid zijn om Alvaro Morata, die meer op de bank zit dan hem lief is, te betrekken in een eventuele deal en om James Rodriguez te verkopen om plaats vrij te maken in het team. Bij de Koninklijke zijn de plaatsen heel duur, met ook nog Cristiano Ronaldo, Gareth Bale en Karim Benzema in het aanvallende compartiment.

Indicaties

Chelsea-manager Antonio Conte is alvast fan van Morata, hij trok hem eerder aan bij Juventus tijdens zijn periode als coach van de Italiaanse kampioen. The Guardian merkt ook op dat Real-coach Zinedine Zidane een groot bewonderaar van Hazard is, en dat de Rode Duivel er zou mogen rekenen op regelmatige speeltijd.

Tegenover dezelfde krant verklaarde Hazard vorig jaar overigens dat hij Chelsea enkel wil verlaten na het winnen van een titel. Die lijkt The Blues dit seizoen nog maar moeilijk te kunnen ontglippen.

Vervanger

In Courtois ziet Real dan weer de geschikte vervanger voor de Costaricaan Keylor Navas. Vorig seizoen probeerde de Koninklijke reeds David De Gea weg te snoepen bij Manchester United, maar die transfer liep in extremis op de klippen.

Courtois heeft in Chelsea nog een contract tot 2019 en heeft al te kennen gegeven dat hij Londen niet wil verlaten, maar zegt ook dat hij nog steeds wacht op een initiatief van de club om te onderhandelen over een vernieuwd contract.