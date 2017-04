'Real Madrid vertrouwde een paar cijfertjes meer dan mijn werk'

Carlo Ancelotti was twee seizoenen aan de slag bij Real Madrid, van 2013 tot 2015. In zijn eerste seizoen won hij de Champions League, iets waar zijn voorganger José Mourinho niet in geslaagd was.

In zijn tweede seizoen liep alles op rolletjes tot aan de winterstop, daarna stuikte de Koninklijke in elkaar en greep het naast de prijzen. 'Er waren toen twee grote problemen', legt Carlo Ancelotti in zijn boek uit.

'Het eerste werd veroorzaakt door een statistiek van de UEFA. Die 'onthulde' dat Real Madrid niet zoveel trainingsuren had als andere Europese clubs. We hadden toen wel net 22 overwinningen op rij geboekt, dus zo slecht zal die aanpak wel niet geweest zijn. Maar net toen die statistiek gepubliceerd werd, verloren we een eerste keer.'

'Daarop zette de club druk op mij en moest er meer getraind worden. Ik dacht eigenlijk net het tegenovergestelde, de spelers hadden nood aan wat extra rust. Maar dat maakte duidelijk dat de club meer vertrouwen had in een paar cijfertjes dan in mijn werk...'

De zaak-Bale

Vervolgens diende zich een tweede probleem aan, legt de Italiaanse toptrainer uit in zijn boek. 'De algemeen directeur zei me dat de voorzitter met me wilde praten. Toen ik naar zijn bureau ging, zei Florentino Pérez me dat Gareth Bale hem had gebeld. Ik had hem op 4 januari vervangen (in de met 2-1 verloren wedstrijd tegen Valencia, die een einde maakte aan de reeks gewonnen matchen, nvdr). De makelaar van Bale was komen klagen omdat Gareth liever in het centrum speelde (en niet op rechts, nvdr).'

'De voorzitter vroeg me daarop wat ik van plan was daaraan te doen. Mijn antwoord was: 'Niets.' Ik kon het spelsysteem niet veranderen in het midden van het seizoen. Sinds dat moment is mijn relatie met Pérez nooit meer hetzelfde geweest.'