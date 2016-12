Real Madrid: Zidane kan zondag record Beenhakker verbeteren

28 seizoenen geleden slaagde De Koninklijke er onder de Nederlandse trainer Leo Beenhakker ook in om 34 wedstrijden op rij zonder nederlaag (25 overwinningen en 9 gelijke spelen) af te sluiten.

Met Zidane als trainer is het acht maanden geleden dat Real nog eens verloor. Toen leed het in zijn heenwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League een 2-0 nederlaag bij Wolfsburg.

Komend weekend ontvangen Ronaldo en co in de competitie Deportivo La Coruña en kan Zidane dus met zijn ploeg het record verbeteren. Eerder dit jaar verbeterde aartsrivaal FC Barcelona het record in Spanje al.

Ook Dortmund verbeterde woensdag een record. Het bracht zijn totaal aantal doelpunten in de groepsfase op 21. Voordien deelden Manchester United, Real Madrid en Barcelona met 20 goals het record.