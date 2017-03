Recht Argentinië de rug tegen Chili?

Argentinië moet de komende wedstrijden nog vol aan de bak om zich te plaatsen voor het WK 2018. In de Zuid-Amerikaanse poule staan ze op de vijfde plaats, enkel de eerste vier verzekeren zich van een ticket richting Rusland.

Chili bekleedt op dit moment de vierde stek, met een puntje meer dan La Albiceleste. Beide ploegen kunnen de drie waardevolle punten dus goed gebruiken.

Op zoek naar verklaringen

Dat de ploeg van bondscoach Edgardo Bauza niet in de top vier staat, is op zijn minst opmerkelijk te noemen. De kern heeft de grootste marktwaarde van alle Zuid-Amerikaanse landen (486 miljoen euro), voor Brazilië (466 miljoen euro), Uruguay (259 miljoen euro) en tegenstander Chili (182 miljoen euro).

Ecuador, derde in de poule, doet het met slechts 63 miljoen euro. De Argentijnen laten ook op de FIFA-ranking iedereen achter zich. Waar liep het tot nu toe dan fout voor hen?

Het belang van Messi

Eerst en vooral blijkt de aanwezigheid van sterspeler Lionel Messi een belangrijke troef. Hij mag dan minder beslissend zijn voor de nationale ploeg dan voor Barcelona, toch zullen zijn landgenoten hem liever tussen dan naast de lijnen zien staan. Messi miste door blessures zeven van de twaalf kwalificatiewedstrijden. In de vijf matchen die hij wel meespeelde, werd vier keer gewonnen. Enkel tegen Brazilië gingen de Argentijnen onderuit. Speelt De Vlo niet, oogt de balans veel minder positief: 7 op 21.

Weinig goals

Ondanks een enorme offensieve weelde, komt Argentinië amper tot scoren. 14 doelpunten in 12 wedstrijden is een magere balans, zeker met naast Messi ook aanvallers als Agüero (Manchester City), Di Maria (PSG), Higuaín of Dybala (beiden Juventus) ter beschikking. Meer zelfs, van alle teams in de groep scoorden enkel Bolivia en Paraguay minder vaak. Leider Brazilië maakte al 28 goals, het dubbele van de Argentijnen...

Een cadeautje voor Chili

Ook voor de groene tafel zit het niet mee. Bolivia stelde de niet-speelgerechtigde Nelson Cabrera op tegen Peru (2-0 winst) en Chili (2-2) en werd daarvoor veroordeeld, waardoor beide tegenstanders een 3-0 overwinning werden toegekend. Vooral voor Alexis Sanchez en de zijnen een belangrijke uitspraak, want zonder die twee punten extra stonden zij nu op de plaats van Argentinië.

Geen reden tot paniek

Zeggen dat we ons bij verlies tegen Chili moeten opmaken voor een WK zonder de tweevoudige eindwinnaar, is wat voorbarig. De vijfde in de stand speelt namelijk nog barragewedstrijden tegen de winnaar van het kwalificatietoernooi van Oceanië. Op dit moment zou dat gaan om Nieuw-Zeeland (112e op de FIFA-ranking) of Tahiti (149e). Het mislopen van een plaats bij de eerste vier is dus niet per se een ramp.

Al doet Argentinië er goed aan om vol voor de overwinning te gaan, want de concurrentie ligt op vinkenslag: Colombia volgt op een punt, en ook Paraguay (4 punten achter) en Peru (5 punten) zijn nog niet uitgeschakeld. Zakken ze nog een plaatsje, dan zien we het Argentijnse sterrenensemble niet in Rusland.

Met nog zes wedstrijden voor de boeg, waarvan drie tegen rechtstreekse concurrenten en drie tegen de laagst geklasseerde teams, heeft Argentinië wel alles nog in eigen handen.