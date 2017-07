Red Flames spelen vanavond voorlaatste voorbereidingswedstrijd voor EK

Vrijdagavond om 21.00 uur spelen de Red Flames hun voorlaatste voorbereidingsmatch voor het EK in Nederland dat van start gaat op zestien juli. De selectie van bondscoach Ives Serneels kan wel een zege gebruiken, want in de vorige oefeninterland gingen de Belgische dames met maar liefst 7-0 onderuit tegen Spanje.

De voorbereiding begon nochtans goed: in Leuven sleepten de Flames een 1-1 gelijkspel uit de brand tegen vicewereldkampioen Japan. Na die wedstrijd bereikte België haar hoogste plaats (22) ooit op de FIFA Women's World Ranking. Daarna verliep het minder vlot voor onze nationale vrouwenploeg. Op dertig juni werden ze door de Spaanse vrouwen van het kastje naar de muur gespeeld en op woensdag stuurde de bondscoachKassandra Missipo naar huis om disciplinaire redenen.

Om 21.00 uur wordt de aftrap gegeven en de wedstrijd is live te volgen op Proximus TV. Het is de voorlaatste wedstrijd ter voorbereiding op het EK in Nederland. De Flames werken hun laatste oefeninterland af op dinsdag elf juli tegen Rusland. Het EK zelf gaat van start op zestien juli en de Flames spelen hun eerste partij tegen Noorwegen op twintig juli. België speelt in de groepsfase ook nog tegen gastvrouw Nederland en tegen Denemarken.