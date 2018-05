Redt VfL Wolfsburg zijn vel tegen Holstein Kiel?

Op de slotspeeldag van de Bundesliga was het bibberen voor VfL Wolfsburg. De Volkswageclub had wel het voordeel om het al veroordeelde FC Köln te treffen. Amper 42 seconden had Wolfsburg nodig om aan te tonen dat de vereniging nog leeft en zich voluit verweert tegen een eventuele degradatie naar de tweede Bundesliga. De snelle openingstreffer van de Franse international Josuha Guilavogui (27) plaveide uiteindelijk de weg naar een moeiteloze 4-1-zege, waardoor een laatst...