Rekdal: 'Ik zei tegen Janssens en De Condé dat Berge hun beste transfer zou worden'

Kjetil Rekdal was de hoofdtrainer van Valerengen toen die Noorse eersteklasser Sander Berge in de winter van 2015 wegplukte bij Asker Futboll, een derdeklasser. 'Het eerste halfjaar gaven we Sander de tijd om zich aan te passen', vertelt de ex-Liersetrainer. 'Wanneer een jonge speler debuteert, is het belangrijk dat hij merkt dat hij het niveau aankan. Toen ik Sander de eerste keer opstelde, was hij meteen goed genoeg om elke week aan de aftrap te komen. Sander speelde bij ons centraal op het middenveld, net zoals hij nu in Genk doet. Week na week krikte hij zijn niveau op. Onlangs zag ik beelden van zijn match tegen Charleroi en merkte ik dat hij exact deed wat hij hier ook al deed: de bal oppikken, ermee naar voren lopen, zich altijd aanspeelbaar opstellen, verantwoordelijkheid nemen. Veel jongens verstoppen zich als het even minder goed loopt, Sander doet dat nooit. Als hij een bal verliest, laat hij dat gewoon achter zich en begint hij opnieuw. Zijn speloverzicht kan soms wel nog iets beter. Zijn eigen problemen op het veld lost hij goed op, maar af en toe zou hij ploegmaats beter kunnen helpen door het spel sneller te lezen. En als de tegenstander oprukt, mag Sander zich niet beperken tot het afdekken van ruimte, maar moet hij ook een mannetje oppikken. Dat komt allemaal wel. Het zou vreemd zijn mocht hij op zijn leeftijd geen verbeterpunten meer hebben.'

Everton en West Ham

De prestaties van Berge in Noorwegen bleven niet onopgemerkt. Begin vorig jaar mocht hij gaan testen bij West Ham en eind vorig jaar probeerde Everton de middenvelder los te weken bij Valerengen. Rekdal, op dat moment sportief directeur van de Noorse club, voerde de onderhandelingen. 'Natuurlijk wilde Sander graag naar de Premier League. Maar Everton wilde niet genoeg geld op tafel leggen. KRC Genk bood meer. Ik zei tegen Patrick Janssens (CEO bij KRC Genk, nvdr) en Dimitri de Condé (sportief directeur, nvdr) dat Berge hun beste transfer zou worden. Ik denk dat ik hen overtuigde om hun laatste centen op tafel te leggen. Volgens mij zijn ze nu tevreden dat ze dat deden.' Of KRC Genk werkelijk zijn laatste euro op tafel legde, valt te betwijfelen: met de verkoop van Ndidi en flankspeler Leon Bailey ving de Limburgse club afgelopen winter meer dan 30 miljoen euro.

Nog een jaartje Genk

Volgens Rekdal is het goed dat Berge niet meteen in de Premier League aan de slag ging. 'De stap naar een nog grotere competitie komt nog. Belangrijk wordt dan wel dat Sander assists gaat geven en gaat scoren. Maar als hij een normale ontwikkeling doormaakt, wordt het voor KRC Genk moeilijk om hem te houden voor het seizoen 2018/19. Ik denk niet dat hij komende zomer al opnieuw vertrekt. Dat zou te vroeg zijn. Volgens mij ziet hij dat zelf ook in. Sander is een rustige, vernuftige jongen en komt uit een goede familie, ook zijn vader vindt zijn ontwikkeling heel belangrijk. En ik ken de Noorse makelaars van Sander, Mike Kjølø en Morten Wivestad. Ook dat zijn geen mensen die Sander gaan pushen om een stap te zetten waar hij nog niet klaar voor is.'

