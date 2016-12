René Weiler na thuisnederlaag: 'Ik was zelf verrast dat we zo zwak waren'

Anderlecht-coach René Weiler zat na de wedstrijd met de handen in het haar en zocht naar verklaringen voor het zwakke spel na de pauze. "Ook als trainer kan je niet alles verklaren", zei de Zwitser. Weiler had met onder meer Jorn Vancamp, Stéphane Badji en Emmanuel Sowah een veredeld B-elftal aan de aftrap gebracht. Het was dan ook opvallend dat na de pauze met de inbreng van de titularissen Andy Najar, Lukasz Teodorczyk en Sofiane Hanni de organisatie volledig wegviel en paars-wit plots drie tegendoelpunten moest incasseren.

"We zijn de wedstrijd begonnen met jonkies, daarna heb ik basisspelers ingebracht. We hebben niet gedaan wat we moesten doen en zo incasseerden we drie doelpunten. In 20 à 25 minuten in de tweede helft was het heel slecht. Ik was zelf verrast dat we zo zwak waren, vooral op links gaven we te veel weg. Het is een kwestie van mentaliteit, concentratie en discipline."

'Tegen Brugge goedmaken'

Vooral Sofiane Hanni moest het ontgelden. Ook vorige maand nam Weiler zijn Algerijnse aanvoerder al eens op de korrel. "Hanni is slecht ingevallen. We praten veel over mentaliteit en dan zie je dit. Ik verwacht van mijn spelers dat ze op het terrein alles geven, maar dit zullen we intern bespreken. Als ploeg moeten we solidair zijn, zoals in de eerste helft. We kunnen een voorbeeld nemen aan Jorn Vancamp, die wel alles heeft gegeven, ook al is hij nog jong en haalt hij nog niet het niveau."

Met een tweede plaats in de groep wordt Anderlecht bij de loting maandag gekoppeld aan een groepswinnaar of een van de beste vier verliezende teams uit de Champions League. De tegenstanders heten dan niet langer AZ of Astra Giurgiu, maar wel Zenit, AS Roma of Fenerbahçe. "Tweede worden in deze groep is volgens mij geen ramp", verklaarde Weiler toch enigszins verrassend. "Ik denk nog niet aan de loting, want alle tegenstanders zijn sterk. 2-0 voorstaan en toch nog met 2-3 verliezen, dat is de grootste teleurstelling van de avond."

Veel tijd om die teleurstelling te verwerken is er niet, want zondag zakt met Club Brugge de regerende landskampioen al naar het Astridpark af. "Dat wordt een moeilijke, maar interessante wedstrijd voor beide ploegen. Zondag kunnen we dit goedmaken. Ik hoop dat mijn spelers lessen trekken uit deze wedstrijd. De topper is belangrijk, maar nog niet bepalend. Ik heb hier een aantal doelen voor mezelf gesteld en ik ben ervan overtuigd dat ik die dit seizoen nog kan bereiken."

(Belga/RR)