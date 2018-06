Retro Engeland - België: de voetbalgoden zijn blind

Dinsdag 26 juni 1990. Stadio Renato Dall'Ara. Bologna, Italië. De laatste minuten van de verleningen tikken weg. België speelt de achtste finale van het WK tegen Engeland. Nadat Erik Gerets Paul Gascoigne uit evenwicht brengt krijgen de Britten nog een vrije trap. Ondertussen is het een minuut en tien seconden voor het einde. Gazza himself kruipt achter de bal. Hij zet voor. In de rug van Franky Van der Elst loopt David Platt weg uit diens dekking. Vanuit de draai neemt Platt de bal in een keer op de slof. Michel Preud'homme geklopt, pas voor de vierde keer dat WK. Exit Belgium.

Over die fase zei Gascoigne later: 'Ik wilde die bewuste vrije trap eigenlijk gewoon in de richting van de Belgische doelman rammen. Tot ik Bobby Robson (de Engelse bondscoach, nvdr) hoorde roepen, want ik durfde niet naar hem te kijken: 'Geef een boogballetje.' Ik gaf de slechtste pass die iemand ooit in het voetbal gegeven heeft, maar Platt deed er iets geweldigs mee.'

Sportverslaggever slash woordkunstenaar Jan Wauters beleefde de uitschakeling als volgt: 'Engeland door, wij eruit. Tranen bij Scifo. Wat een ontgoocheling. Wat een ontmoediging. Wat is voetbal onrechtvaardig. Morele wetten bestaan niet. Het is niet te geloven maar blind: het voetbal-lot, het menselijk lot. Het slaat toe. Het slaat je. Met verstomming. Scifo op de grond. Patrick Vervoort: ogen dicht. Erik Gerets houdt zich nog goed. Troost is niet mogelijk. Neen, want de voetbalgoden zijn blind. Zoals alle goden. Als die bestaan.'