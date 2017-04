Ribéry: 'Ancelotti is altijd gelukkig'

Ervaringsdeskundige Franck Ribéry (33) ligt al tien seizoenen onder contract bij Bayern München. Het leidde tot zes titels en vijf bekers, maar in 2013 ook tot de winst van de CL (2-1 tegen Borussia Dortmund) voor de Zuid-Duitse grootmacht. Zijn contract werd eind november 2016 verlengd tot 2018. Na Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes en Pep Guardiola werkt de boezemvriend van Daniel Van Buyten sinds afgelopen zomer samen met Carlo Ancelotti (57) als hoofdtrainer.

Komende woensdag, ter gelegenheid van de heenwedstrijd in de kwartfinales voor de CL, komt Ancelotti's ex-team Real Madrid naar Beieren. 'Ik bewonder vooral de positieve ingesteldheid van de coach', verklaarde de 81-voudige international tegenover Kicker. 'Hij is altijd gelukkig, ook als we eens niet zo goed speelden. Dat is belangrijk. Natuurlijk analyseren we alles gedetailleerd, zeker wat beter moet. Maar hij is een aangename en rustige man, die als mens op Hitzfeld en Heynckes lijkt. Hij staat altijd open voor een gesprek, beschikt over veel ervaring, kent perfect de vereisten van het moderne voetbal en weet hoe een elftal functioneert. De coach praat veel en houdt het graag ook gezellig in de kleedkamer.'

Algemeen is geweten dat Ancelotti graag voor ervaren voetballers kiest, zoals Xabi Alonso (35), Philipp Lahm en Arjen Robben (beiden 33). De hoge gemiddelde leeftijd ziet Ribéry niet meteen als een nadeel om een gooi te doen naar de CL, het kampioenschap en de DFB-Pokal (op 26 april de halve finale tegen Borussia Dortmund). 'Bij al zijn vorige ploegen koos hij ook altijd voor routine, zoals bij AC Milan', herinnert Ribéry zich. 'Hij weet dat die grote namen met hun ervaring voor het verschil kunnen zorgen. Wanneer ik speel, gebruik ik mijn positieve emotie om meerwaarde te creëren. Want ik wil graag alles winnen. Tegen Real Madrid hebben we alleszins tweemaal topvorm nodig. Maar we hebben de kracht en het vertrouwen om uit te gaan van onze eigen sterkte.'