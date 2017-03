Rio Ferdinand: 'Ik dronk vooral veel 's nachts'

Rebecca was 34 toen ze stierf. Rio Ferdinand kwam eerder al terug op de moeilijke periode na haar dood in het Britse weekblad RadioTimes naar aanleiding van de BBC-documentaire 'Rio Ferdinand: Being Mum and Dad'.

Toen zijn vrouw overleed, had dat drastische gevolgen voor Ferdinands leven. Zijn vrouw hield zich bezig met de opvoeding van hun drie kinderen Lorenz, Tate en Lia, nu moest hij dat plots doen. 'Ze maakte hun bedden op op een speciale manier. Toen ze mij dat na haar dood zegden, voelde dat bijna als een slag in mijn gezicht. Dan dacht ik: alles wat ik doe, zal nooit goed genoeg zijn.'

Doordat hij als profvoetballer gewend was dat alles voor hem geregeld werd, had hij er absoluut geen idee van hoe hij een en ander moest aanpakken. 'In het voetbal moet je niks doen tot je die witte lijn over wandelt om te spelen. Als je in de kleedkamer gaat zitten, hangt je outfit in je locker. Heb je gedaan met voetballen, dan gooi je je kleren op de grond en komt iemand ze oprapen. Ga je naar de luchthaven, dan moet je nergens op letten. Als we dan op vakantie gingen, moest ik alleen mijn eigen valies maken. De rest deed Rebecca. Ik wist zelfs niet hoe ik naar de dokter moest gaan, ik was alleen nog maar bij de clubdokter langs geweest.'

Te laat op school

Ferdinand, die in 2015 stopte met voetballen en nu als analist werkt voor BT Sport, herinnert zich nog de eerste schooldag van zijn kinderen na het overlijden van zijn vrouw. 'Ik werd 's morgens wakker en ik kreeg een paniekaanval. De kinderen zouden voor de eerste keer ooit te laat komen op school. Ik moest me even terugtrekken in een kamer. Ik dacht bij mezelf: wat moet er nu gebeuren? Daarna in de auto zei een van mijn kinderen dan ook nog: 'Mama zou dit niet doen.''

In het begin greep Ferdinand naar de fles, geeft hij toe. 'Ik dronk vooral veel 's nachts. Gelukkig woont er een nanny bij ons, maar als zij gaan slapen was, kwam ik terug naar beneden in het midden van de nacht en dronk ik. 's Morgens stond ik dan wel op om de schooldingen te doen.'

De oud-verdediger zegt dat hij mensen met zelfmoordneigingen nu beter begrijpt. 'Het is heel belangrijk om een netwerk van mensen om je heen te hebben waar je op kan steunen. Ik had dat gelukkig, maar sommigen hebben dat gewoon niet. Vroeger las ik zulke verhalen en dacht ik: hoe kan je zo egoïstisch zijn om een zelfmoordpoging te ondernemen? Nu begrijp ik dat.'