Robert Lewandowski verlengt contract bij Bayern München

Dat betekent dat de 28-jarige Lewandowski nu tot juni 2021 onder contract ligt bij Bayern München. De Duitse Rekordmeister maakte het nieuws bekend via Twitter.

'Deze club geeft me alles wat ik nodig heb om mijn dromen te laten uitkomen,' zei Lewandowski nadat hij zijn handtekening had gezet. Bij Bayern-directeur Karl-Heinz Rummenige klinkt het dat hij blij is 'dat we een van de beste spitsen van de wereld langer aan onze club kunnen binden.'

Goalgetter

Lewandowski speelt sinds 2014 voor FC Bayern München, dat hem overnam van Borussia Dortmund, en scoorde in drie seizoenen al meer dan 80 doelpunten voor de Duitse topclub. Op de ranglijst van de Wereldvoetballer van het Jaar finishte hij als zestiende. De aanvaller is ook aanvoerder van de Poolse nationale ploeg.

In september vorig jaar leverde Lewandowski een uitzonderlijke prestatie door tegen Wolfsburg, als invaller, vijf doelpunten te maken in amper negen minuten tijd. Hieronder nog eens de beelden. (KVDA)