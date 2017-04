Roberto Martinez: 'Lukaku is nu tot 100 miljoen euro waard'

Roberto Martinez was manager van Everton toen de club uit Liverpool in 2014 haar transferrecord brak om Romelu Lukaku definitief over te nemen van Chelsea. De Toffees betaalden 28 miljoen pond (nu omgerekend 33 miljoen euro) voor de aanvaller.

Ver(drie)dubbeld

Volgens Martinez, die in mei 2016 werd ontslagen door Everton en enkele maanden later Marc Wilmots opvolgde als bondscoach van de Rode Duivels, deed zijn ex-club daarmee nog een koopje. Dat zei hij aan het Britse voetbalmagazine Four Four Two. 'In mijn ogen was hij zelfs meer waard. We wisten dat hij de speler zou worden die hij nu is. We braken alle gevestigde regels om hem naar de club te halen'.

Bovendien is Martinez ervan overtuigd dat Everton nog zal profiteren. 'Zijn waarde is intussen verdubbeld of zelfs verdriedubbeld.' De Spanjaard schat de huidige marktwaarde van Lukaku daarmee op minstens 55 en mogelijk zelfs tot 90 miljoen pond - circa 105 miljoen euro. Ter vergelijking: de gereputeerde statistiekensite transfermarkt.co.uk schat de marktwaarde van Lukaku op 42,5 miljoen pond (circa 50 miljoen euro)

Vertrek

'Het is moeilijk te zeggen of Everton hem zal kunnen houden. Maar het is belangrijk dat ze hem laten gaan volgens hun eigen voorwaarden,' aldus nog Martinez.

Het lijkt echter twijfelachtig dat Lukaku ook volgend seizoen nog in Goodison Park voetbalt. Onder de clubs die aan hem gelinkt worden zijn Chelsea, Manchester United en PSG.

Trefzeker

Dat de transfer van Lukaku Everton geen windeieren heeft gelegd, is duidelijk. De aanvaller maakte al 83 doelpunten in 158 officiële wedstrijden in het shirt van The Toffees, dit seizoen staat zijn teller op 22 goals in de 31 wedstrijden waarin hij in actie kwam. Daarmee is hij topschutter aller tijden van de club uit Liverpool.

Bovendien werd hij de eerste Evertonspeler sinds 1954 die in acht wedstrijden op rij scoorde en de eerste sinds Gary Lineker die meer dan twintig doelpunten maakte voor Everton in één seizoen in de Premier League.