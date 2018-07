Roberto Martinez: 'Thierry Henry was het laatste ontbrekende puzzelstukje'

Martinez kwam in eerste instantie terug op zijn wissel van drie naar vier verdedigers, afgelopen vrijdag. 'Een verdediging met drie is een erg risicovol systeem. Je komt vaak in één-tegen-één-situaties. Daarom zijn we tegen Japan en Brazilië op bepaalde momenten in de wedstrijd omgeschakeld naar een viermansverdediging. Het deed enorm deugd dat de groep dat systeem zo snel oppikte.'

Op de vraag of de Duivels hun piek niet al bereikt hadden op dit WK, was de Catalaan duidelijk. 'Decompressie is niet mogelijk in de halve finales van het WK. Zeker niet met een tegenstander als Frankrijk. Frankrijk heeft net als Brazilië grote individuele kwaliteiten. Ze hebben enkele absolute topspelers in hun rangen. Je kan niet zomaar het veld oplopen en denken dat het wel los zal lopen. Je kan niet teren op de prestatie tegen Brazilië.'

Voor T3 Thierry Henry is de wedstrijd tegen Frankrijk een heel speciale wedstrijd. Martinez legde uit waarom hij er Henry twee jaar geleden absoluut bij wou. 'Mijn staf werkt nu twaalf jaar samen, bij verschillende clubs. Twee jaar geleden (toen hij startte bij de Duivels, nvdr.) kwam Henry daar nog bij. Hij had de ervaring om grote prijzen te winnen. Dat misten we als staf en als spelersgroep. België heeft nog nooit het WK gewonnen. Thierry was het laatste ontbrekende puzzelstukje.'