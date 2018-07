Roberto Martinez: 'We mogen heel erg fier zijn'

Bondscoach Roberto Martinez was een meer dan tevreden man na de 2-0 zege van België tegen Engeland in de kleine finale op het WK in Rusland. Hij benadrukte dat België en de Rode Duivels trots mochten zijn op het WK van de Belgen.

'Deze spelers verdienen die derde plaats, het beste Belgische resultaat ooit', sprak Roberto Martinez in een eerste korte reactie na het behalen van de derde plaats in Moskou. Nooit deed een Belgische ploeg beter op een WK dan deze derde plaats. 'Talent brengt je ergens, maar deze groep wilde niet langer louter op talent teren, en meer bereiken. Als je aan talent werklust koppelt, kan je iets rapen. We mogen heel erg fier zijn op dit toernooi.'