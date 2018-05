Robin van Persie wil doorgaan tot zijn 40e

Op 6 augustus wordt de publiekslieveling van Het Legioen in De Kuip 35. Robin van Persie, die als vijfjarige begon bij Excelsior en daar inmiddels een tribune naar zich zag vernoemd worden, werd echter als tiener door de volksclub uit Rotterdam-Zuid weggeplukt, om daar in februari 2002 te debuteren. Via omzwervingen naar Arsenal (2004-2012), Manchester United (2012-2015) en Fenerbahçe (2015-2017) keerde de Nederlandse recordinternational (102 interlands en 50 doelpunten) in januari dit jaar terug naar zijn roots. Hoewel de routinier lang niet altijd fit was, bewees hij toch zijn waarde als gids voor de jonge garde van coach Giovanni van Bronckhorst. Meer zelfs, Van Persie scoorde bij de 3-0-zege in de KNVB-bekerfinale op 22 april tegen het AZ van coach John van den Brom (ex-Anderlecht).

Ondertussen zit de aanvaller aan 410 duels op het hoogste niveau, waarbij Van Persie al 188 keer de weg naar de netten vond. Drie weken lang piekerde hij zich suf over zijn toekomst, tot vorige week zijn beslissing viel in een vraaggesprek met een select groepje volgers. Via een goed uitgekiende voorbereiding gaat Van Persie nog minstens één seizoen door als actief voetballer, waarbij hij vooral een grotere fitheid nastreeft om verlost te geraken van de hem constant achtervolgende spierpijnen. 'Voetbal is mijn comfortzone', verklapte de spits, waarbij een blik op het Feyenoordstadion vanaf het balkon van zijn woning blijkbaar de doorslag gaf. De liefde voor de sport, spelen voor volle arena's, het uitvoeren van een volmaakte pass- en trapoefening met leergierige ploegmaats, een stilist als Van Persie kan het voorlopig niet missen. Ook al fungeerde hij meer als offensieve middenvelder, in steun van de Deense targetman Nicolai Jørgensen. 'Het liefst wil ik tot mijn veertigste doorgaan, want ik wil mijn ervaring doorgeven en het hoofd stemt daarmee in', beloofde hij met een leuke uitsmijter.