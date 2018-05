Roda JC degradeert voor de tweede keer in zijn clubgeschiedenis

Een roemloze ondergang werd het voor Roda JC tegenover Almere City, afgelopen seizoen negende in de eerste divisie met zestien nederlagen en maar liefst 76 tegentreffers. Het contrast met de hoerastemming die er heerste eind januari 2017, toen de in Dubai residerende Zwitsers-Russische investeerder Aleksej Korotajev zijn komst aankondigde, was groot. 'Mijn ambitie is het om met Roda JC binnen de vijf jaar Champions League te spelen.' Een sterk staaltje van grootspraak, zo blijkt nu.

Want de Nederlands-Limburgse club kreeg in eerste instantie een pak poen op de bankrekening gestort, wat hen in staat stelde om binnen geen tijd spelers van overal ter wereld aan te werven. Het zorgde er voor dat tijdens de wintermercato van 2017 maar liefst negen nieuwkomers aan de selectie werden toegevoegd van Yannis Anastasiou. Tegen Excelsior haalde Roda JC het meteen met 4-0, een opluchting na slechts acht goals in de negentien voorgaande wedstrijden.

Amper vier dagen er na kwam via het uitgebreide netwerk van Korotajev, die wordt omschreven als een gepassioneerd voetballiefhebber, voormalig Frans international en enfant terrible Nicolas Anelka binnen als clubadviseur. Maar de slechte sportieve prestaties hielden aan. Toon Caanen betaalde het gelag als technisch directeur, Korotajev belandde in de VAE in de cel wegens een ongedekte cheque. Ook de toegezegde kapitaalsinjectie van 2 miljoen euro liet daardoor op zich wachten.

Via de nacompetitie (en nietige tegenstanders als Helmond Sport en MVV) verzekerde Roda JC zich vorige zomer van een extra jaar in de eredivisie. In september vorig jaar, en met Harm van Veldhoven als nieuwe technisch directeur, kwam er een einde aan de maandenlange gevangenisstraf van Korotajev. Hij werd vrijgelaten op borgtocht. Alleen viel die gebeurtenis samen met een dramatische competitiestart (zes opeenvolgende nederlagen), omdat er in de zomerperiode nauwelijks geld was voor investeringen.

Coach Robert Molenaar behield het vertrouwen, maar het hele seizoen vertoefde Roda JC in de degradatiezone. Op de slotspeeldag zorgde 3-2-verlies tegen ADO Den Haag voor een nieuwe nacompetitie, maar ditmaal met dramatische gevolgen. Na drie seizoenen eredivisie volgde de degradatie, de tweede maal ooit (na 2014) in de clubgeschiedenis. Het ongeloof is groot, keeper Hidde Jurjus liet op betaalzender Fox Sports de term 'nachtmerrie' vallen.

Na FC Twente (30 miljoen euro budget) degradeerde met Roda JC (11 miljoen euro) een tweede voormalige eredivisiegrootmacht. Afgelopen weekend kwam daar zelfs het Sparta van gewezen Belgisch bondscoach Dick Advocaat bij. De club uit Rotterdam liet zich immers over twee duels verrassen door FC Emmen. Van Veldhoven, eerder ook al coach in Kerkrade, zorgde dan wel voor stabiliteit bij Roda JC, de ex-middenvelder kent nu zijn meest dwingende doel: zo snel mogelijk terugkeren naar de eredivisie.