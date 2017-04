Roda JC gelooft in 'plan-Anelka'

Sinds begin februari is Aleksei Korotaev, een schatrijke Zwitserse Rus die als bankier in Genève zijn fortuin opbouwde, mede-eigenaar van de Nederlandse Eredivisieclub Roda JC. In zijn zog kwam niemand minder dan Nicolas Anelka mee naar Kerkrade. De oud-speler van PSG, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Juventus en Manchester City was vorig seizoen nog actief bij Mumbai City als speler-manager.

Korotaev kondigde aan dat Anelka zijn 'eagle eye' voor het herkennen van voetbaltalent moest worden bij Roda JC. Maar niemand bij de club kon precies vertellen waar de werkzaamheden van de Fransman uit zouden bestaan, schrijft Voetbal International. Sinds half februari werkt hij in Kerkrade achter de schermen. Vanuit de skybox die fungeert als zijn kantoor bekijkt Anelka veel trainingen. Samen met zijn manager, een zekere Doug Pingisi, is hij ook bezig met de inventarisering van de opleiding van de Limburgse club.

Af en toe vragen de twee wel of een speler uit hun netwerk mag komen meetrainen bij Roda JC. Zo werd afgelopen winter de Franse jeugdinternational Lyes Houri gehuurd van SC Bastia. De 21-jarige vleugelspits kreeg tot dusver slechts speelminuten in de beloftenploeg, tot zijn eigen ontsteltenis. Een goeie maand geleden beende hij tijdens een wedstrijd van Jong Roda JC boos van het veld. Houri verscheen de volgende dag ook nog te laat op de training. Dat hij daarna opeens wél werd opgenomen in de wedstrijdselectie van het eerste elftal zorgde intern voor gefronste wenkbrauwen. Het vedettegedrag van Houri roept uiteraard herinneringen op aan de voetballer Anelka. De typering enfant terrible leek voor hem uitgevonden.

Maar van zijn toenmalige gedrag is bij Roda JC nu niets te merken. Iedereen is er lovend over Anelka. Zo ook Pierre Vermeulen, een ex-international die nu in de fanshop van de club werkt. 'Anelka kwam zich netjes voorstellen', zegt Vermeulen in Voetbal International. 'Hij wist dat ik bij PSG heb gevoetbald en dat ik nog met de Joegoslaaf Safet Susic heb samengespeeld. Hij was heel geïnteresseerd in mijn voetbaltijd en in wat ik nu nog doe. Die jongen loopt nu elke dag rond op de club, we maken geregeld een praatje. En hij neemt nog weleens iemand mee naar het stadion. Laatst stond Thierry Henry ineens voor mijn neus in de fanshop.'

Wat er de komende jaren nog meer staat te gebeuren, is voor Vermeulen wel een raadsel. 'Misschien wordt Henry hier trainer, je kunt niks meer uitsluiten. Er staat hier heel wat te gebeuren. De plannen die ik over de opleiding heb gehoord, zijn in ieder geval veelbelovend. Als uitkomt wat deze mannen willen, ja, dan krijgt de hele club echt een geweldige boost.'