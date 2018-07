Rode Duivels grijpen naast historische finale

Een stilstaande fase na de pauze, meer had Frankrijk niet nodig om één keer te scoren en zo de poorten van de WK-finale voor de derde keer in de geschiedenis open te beuken. Op hoekschop van Antoine Griezmann troefde Samuel Umtiti na 51 minuten niemand minder dan Marouane Fellaini af in de lucht en zo kon de verdediger de enige treffer van de wedstrijd tegen de netten koppen.

Roberto Martinez zorgde vooraf voor een verrassing door Mousa Dembélé in de basis te droppen om de geschorste Thomas Meunier te vervangen. Nacer Chadli schoof zo door naar de rechterflank.

De linksvoetige Dembélé was een iets meer behoudende oplossing dan Yannick Carrasco, het gevaar op de rechterflank heet dan ook Kylian Mbappé. Hem uit de wedstrijd houden en de drietand Ngolo Kanté, Paul Pogba en Antoine Griezmann niet aan het voetballen laten, daar draait het om tegen de Fransen.

Dat het een compleet andere wedstrijd zou worden dan de kwartfinale tegen de Brazilianen, zo klonk het voor de wedstrijd, en dat bleek al voor de pauze. De Belgen sloten die af met 58 procent balbezit, maar slechts drie doelkansen, zowat het tegenovergestelde van de wedstrijd tegen de Seleçao.

Frankrijk gunde het leer ook aan de Duivels en zette geduldig een muizenval open, bij balverlies van de Belgen werd er wel meteen richting het doel van Thibaut Courtois gestormd. Die hield het land dan ook recht met een geweldige save met de voet op een poging van rechtsback Benjamin Pavard, de beste kans voor de Fransen.

Aan de overkant had er toen al wel gescoord kunnen zijn. Hugo Lloris had eveneens een wereldsave in huis op een schot in de draai van Toby Alderweireld, Raphaël Varane devieerde dan weer een knal van Eden Hazard in hoekschop. Hazard was de uitblinker bij de Belgen en vrijwel alle gevaar kwam van hem, Romelu Lukaku werd niet gevonden en ook Kevin De Bruyne had het bij momenten lastig.

De voorzetten van Nacer Chadli kwamen niet aan en de rol van Mousa Dembélé op het middenveld was niet geheel duidelijk. Frankrijk kwam gaandeweg de eerste helft dan ook beter in de wedstrijd en kwam aan zet in het tactische schaakspel. Meteen na de rust leverde dat een doelpunt op. Umtiti troefde bij een kopbalduel bij een hoekschop Marouane Fellaini in de lucht af en plots stond het 1-0 in de Zenit Arena.

Vertwijfeling alom bij de Belgen, want het rammelde langs alle kanten. Martinez greep op het uur dan ook in door de krasselende Dembélé naar de kant te halen voor Dries Mertens, De Bruyne ging zo een rijtje achteruit. Pas na de wissel werden les Bleus opnieuw achteruit gedrukt. Een slotoffensief met ook nog de ingekomen Yannick Carrasco en Michy Batshuayi leverde echter geen doelpunten meer op.

De Rode Duivels grepen zo naast de eerste WK-finale in de geschiedenis, maar met een stek bij de laatste vier doen ze wel minstens even goed dan de generatie van 1986, die in Mexico op de vierde plaats eindigde.