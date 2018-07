Rode Duivels hebben bijna dubbel zoveel ervaring als Les Bleus

Ook in Frankrijk wordt gesproken over een 'gouden generatie', maar de selectie van Didier Deschamps heeft wel een minder ervaring dan die selectie van Roberto Martinez.

Het verschil is opmerkelijk. Ht Belgisch elftal dat aan de aftrap kwam tegen Brazilië in de kwartfinales, telt na die match samen 817 caps, een gemiddelde van 74,2. De meest ervaren international is Jan Vertonghen met 106 caps, de minst ervaren Thomas Meunier met 29.

De elf Fransen die aan hun kwartfinale tegen Uruguay begonnen, hebben samen 449 caps, gemiddeld 40,8 en bijna de helft minder dus. Doelman Hugo Lloris steekt met 100 caps met kop en schouders boven de rest uit, terwijl de verdedigers Benjamin Pavard en Lucas Hernandez beiden pas hun tiende cap verzamelden. Middenvelder Corentin Tolisso droeg voor de twaalfde keer het shirt van Les Bleus.

Vóór de start van het WK en de voorbereidingsperiode had de 23-koppige selectie van de Rode Duivels samen 1024 caps, die van Les Bleus 603.

Ook qua leeftijd is er een duidelijk verschil: gemiddeld 28,2 voor de elf Belgen die de Seleçao versloegen, tegenover 25,1 voor de Fransen die Uruguay een hak zetten. De jongste Rode Duivel was Romelu Lukaku met zijn 25, terwijl er in het Franse basiselftal met Pavard, Hernandez, Tolisso, Rafael Varane, Samuel Umtiti, Paul Pogba en Kylian Mbappé maar liefst zeven spelers 25 of jonger zijn.