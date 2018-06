Rode Duivels houden doelpuntenkermis tegen Tunesië: 5-2

Aanvoerder Eden Hazard en Romelu Lukaku namen in een spektakelstuk in het Spartakstadion in Moskou beiden twee doelpunten voor hun rekening, in de slotfase zorgde de ingevallen Michy Batshuayi nog voor de vijfde treffer.

Eden Hazard werd verkozen tot Man van de Match.

Met zijn twee treffers evenaart Lukaku het Belgische doelpuntenrecord op een WK van Marc Wilmots en hijst Big Rom zich naast Cristiano Ronaldo bovenaan de topschutterstand in Rusland.

De Tunesische treffers kwamen op naam van AA Gent-verdediger Dylan Bronn en Wahbi Khazri. Het tweede Tunesische doelpunt viel in de slotfase en verhinderde dat de Rode Duivels hun grootste overwinning ooit op een WK zouden boeken.

Blessures

De Rode Duivels kwamen wel niet helemaal ongehavend uit het spektakelstuk. Lukaku, Hazard en Mertens liepen blessures op, zo bevestigde bondscoach Roberto Martinez na de wedstrijd.

Het drietal werd na de pauze dan ook gewisseld. 'Bij Romelu gaat het om het buitenste enkelligament van de linkervoet. Hij heeft die blessure opgelopen in de eerste helft. Vervolgens heeft hij geprobeerd om voort te spelen, maar dat lukte dus niet. Over 48u zullen we die blessure evalueren. 'Ook Mertens had last van de enkel, bij Hazard werd de kuit geraakt', klonk de bondscoach toch bezorgd.

Voor Mertens en Lukaku wordt het nog afwachten, Hazard zelf maakt zich niet al te veel zorgen. 'Ik voelde in de eerste helft al iets, maar ik denk niet dat het ernstig is. Morgen/zondag zou het al in orde moeten zijn - denk ik', vertelde Hazard.

8-2

Met acht gemaakte doelpunten en twee tegendoelpunten kunnen de Belgen na amper twee speeldagen indrukwekkende cijfers voorleggen. Terwijl andere landen zitten te sukkelen, walsen de Rode Duivels momenteel als een pletwals doorheen de groepsfase. Naar de beelden van de glansprestatie tegen de Adelaars van Carthago zullen heel wat potentiële WK-tegenstanders ongetwijfeld met ontzag kijken.

Met zes op zes zijn de troepen van bondscoach Roberto Martinez ook quasi zeker van een plaats in de achtste finales. Om helemaal zeker te zijn, moeten de Rode Duivels zondag wel nog het resultaat van Engeland tegen Panama afwachten. Als de Three Lions dan minstens een punt pakken tegen de Panamezen, is België zeker van een plaats in de achtste finales.

In het slotduel van donderdag in Kaliningrad tegen Engeland (20 uur Belgische tijd) staat dan enkel nog de groepswinst op het spel.