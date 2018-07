Rode Duivels krijgen feestelijk onthaal in Brussel

Op beelden op Twitter is te zien hoe tientallen fans de Rode Duivels ondanks het late uur nog opwachten in Zaventem. Zo neemt Vincent Kompany uitgebreid de tijd om de fans te groeten en met hen op de foto te gaan.

De Rode Duivels vertrokken zaterdagavond om 22.45 uur uit Sint-Petersburg, na een wedstrijd die ze met 2-0 overtuigend wonnen tegen Engeland. Met de derde plaats op het WK zette de nationale ploeg de beste prestatie van ons land ooit neer.

Zondag wacht de Duivels een laatste drukke dag voor ze aan hun welverdiende vakantie kunnen beginnen. De Duivels worden 's middags verwacht op het Kasteel van Laken, waarna er rond 14 uur een rondrit met open bus door Brussel staat gepland. Die zal gaan van de Kunstberg tot aan de Grote Markt. Spelers en fans hebben hierbij uitgebreid te tijd om elkaar te groeten.

De tocht bereikt rond 15 uur het stadhuis. De festiviteiten eindigen een tweetal uur later. De Rode Duivels wonnen zaterdagnamiddag hun laatste wedstrijd op het WK voetbal in Rusland, de troostfinale, met 2-0 van Engeland.

De manschappen van bondscoach Roberto Martinez doen zo beter dan de illustere generatie Duivels die in 1986 op het WK in Mexico vierde werd.

Zondag (17u00 Belgische tijd) staat de laatste WK-wedstrijd op de planning. Frankrijk, in de halve finales nog de killer van België (1-0), treft dan in Moskou in de finale revelatie Kroatië. De Kroaten haalden het in de halve eindstrijd met 2-1 na verlengingen van Engeland.