'Rode Duivels moeten tegen Engeland spelen om te winnen, dat is de essentie van sport'

Na de 5-2 tegen Tunesië is de euforie rond onze Rode Duivels weer opgestoken. Mogen we daar in meegaan of blijft enig voorbehoud toch geboden?

JACQUES SYS: We mogen optimistisch zijn, dat is iets anders dan euforisch. Het valt mij wel op hoe ook in het buitenland lovend over onze Rode Duivels wordt gesproken. De Engelse pers was lyrisch. We hebben aan krediet gewonnen en worden nu echt wel bij de favorieten gerekend.

De Rode Duivels hebben vooral getoond wat er mogelijk is wanneer ze als ploeg spelen. Zeker tegen een ploeg die ruimte geeft. Deze groep heeft meer maturiteit dan die van het EK twee jaar geleden, die ook wervelde tegen Hongarije om er vervolgens uit te gaan tegen Wales. Hazard die De Bruyne even naar de kant stuurt, zoals op het EK, dat zie ik niet meer gebeuren. Deze groep corrigeert elkaar en werkt voor elkaar, daarin uitstekend geleid door Roberto Martínez. Er heerste veel scepsis bij zijn aanstelling - uit Engeland kwamen toen ook niet enkel positieve geluiden overgewaaid - maar hij maakt op dit WK een goede beurt. Hij laat de spelers in hun waarde en blijkt de ideale stuurman.

Er valt geen enkele wanklank te horen, dat is vrij uniek. Ook toen Hazard in de rust van Panama Lukaku de les spelde, bleef daar niets van hangen, integendeel: de groep dekte dat voorval meteen toe. Na de match tegen Tunesië benadrukte Martínez dat deze groep sámen naar een doel toewerkt. Dat woordje 'samen' is heel belangrijk en eigenlijk ook nieuw. Vandaar dat we optimistisch mogen zijn.

Anderzijds moet dit WK nog echt beginnen voor België. Panama en Tunesië behoren tot de zwakkere deelnemers op dit toernooi. Het was knap wat België toonde tegen hen - mooie acties, sterke prestaties van onze aanvallers Hazard, Lukaku en Mertens- maar daartegenover staat andermaal de defensieve kwetsbaarheid. Je incasseert toch twee goals tegen máár Tunesië. Dat hangt natuurlijk voor een stuk samen met het systeem. Zal dat overeind blijven tegen toplanden? Dat moeten we nog altijd zien, eventueel al tegen Engeland of Colombia.

De laatste poulematch tegen Engeland wordt een prestigeslag, want beide ploegen zijn al zeker van de volgende ronde. Wat moeten we volgens jou doen: voluit voor de zege gaan, mét onze sterkste ploeg, of toch al in functie van die achtste finales redeneren?

JACQUES SYS: Die discussie zal nu drie dagen overheersen en dat vind ik jammer. Je moet altijd spelen om te winnen. Dat je spelers laat rusten die met kwaaltjes kampen of spelers met een gele kaart beschermt, lijkt me logisch, dat zal Engeland ook doen, maar de essentie van de sport is dat je een match start om te winnen. Die essentie mag je absoluut niet verkrachten.

Nadenken over wie we beter treffen in de achtste finales of reisschema's: dat vind ik eerlijk gezegd bullshit. Deze ploeg zit nu in een goede flow, dat mag je niet doorbreken. Een nederlaag tegen Engeland kan een zure smaak geven. Je moet overtuigd zijn van je kwaliteiten en niet redeneren in functie van mogelijke tegenstanders.

Je kunt gerust Batshuayi brengen in plaats van Lukaku. Bepaalde spelers wat kansen gunnen kan de groepssfeer enkel ten goede komen. Maar ik denk niet dat hij Vermaelen én Kompany zal opstellen. Ik vraag mij trouwens af wat hij zal doen als ze allebei fit zijn voor de achtste finales. Je kunt er maar één gebruiken, anders moet je Alderweireld of Vertonghen slachtofferen. Of het systeem aanpassen. Dat zal hij volgens mij niet doen. Ik betwijfel dus of beide verdedigers nog in actie zullen komen. Boyata deed het ook niet slecht tot nog toe, hij viel niet door de mand.

Yves Lampaert kroonde zich in Binche tot de nieuwe Belgische kampioen wielrennen. Een terechte en mooie winnaar?

JACQUES SYS: Een héél mooie winnaar. Lampaert is iemand die rustig groeit, hij rijdt nu zijn derde jaar als prof, vaak in dienst van de ploeg, zeer bescheiden. Een typische West-Vlaamse boerenzoon die weet wat hard werken is. Hij bezit de kwaliteit om over zijn pijngrens te gaan. Op het BK was hij de beste man in koers én speelde hij het slim door als eerste aan te zetten in een groepje met ploegmaats Stuyven en Gilbert.

'Ik heb als eerste aangevallen omdat die meestal de koers verliest', beweerde Lampaert achteraf, maar eigenlijk was duidelijk: diegene die als eerste aanvalt, wint. Ik sluit ook niet uit dat Stuyven de zege wel gunde aan Lampaert, die zeer gewaardeerd wordt in het peloton.

Waar liggen de mogelijkheden van Lampaert? Het is geen jongen die naast zijn schoenen zal lopen, maar hij zal zeker meer in zijn mogelijkheden gaan geloven. Zijn status binnen de ploeg verandert door deze zege, al zal hij niet dé kopman worden. Hij is 27 jaar, in principe komen zijn beste jaren er nu aan. Hij heeft zeker mogelijkheden in de ééndagskoersen, ik acht hem in staat ooit een klassieker te winnen. Niet voor niets won hij al twee keer Dwars door Vlaanderen.'