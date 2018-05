Rode Duivels over Mo Salah: 'Geweldig wat hij presteert en hij werkt er hard voor'

Op woensdag 6 juni ontvangt België Mohamed Salah en Egypte voor een oefeninterland in het Koning Boudewijnstadion. Dit is wat onze Rode Duivels in de media al te vertellen hadden over de sensatie van afgelopen seizoen:

Simon Mignolet (huidig ploegmaat bij Liverpool): 'Luis Suárez was superefficiënt. Die maakte alle kansen af, maar qua techniek en snelheid staat Salah voor mij hoger aangeschreven. Suárez trok net als Coutinho het spel naar zich toe. Zij waren ons speerpunt en als de tegenstanders hen lam legden, dan hadden we het vaak moeilijk. Salah laat ook de andere jongens beter voetballen. Het is geweldig wat hij presteert en hij werkt er hard voor. Een goede gast ook. Hij verdient dit en blijft heel erg hongerig. Samen met Firmino en Van Dijk is hij het moeilijkst te vervangen.'

Kevin De Bruyne (die in Engeland met Salah duelleerde om titel Profvoetballer van het Jaar, en bij Chelsea in 2014 opgevolgd werd door de Egyptenaar): 'Als iemand je zegt dat je niet goed genoeg bent, maar je zelfvertrouwen hebt en de beslissing maakt om voetbal te spelen, dan kan je het toch redden. Natuurlijk moet iedereen dan wel een systeem en speelstijl hebben die hem ligt. Zowel Salah als ik hebben nu waarschijnlijk iets gevonden dat ons duidelijk beter ligt dan vroeger, maar dat geldt ook voor veel andere voetballers. Mensen praten er nu waarschijnlijk over omdat we allebei door Mourinho gecoacht werden en we het toevallig dit seizoen allebei fantastisch doen, maar elke coach heeft spelers gehad die het niet goed deden onder hem en die nadien toch nog mooie carrières hebben gehad.'

Eden Hazard (ex-ploegmaat bij Chelsea): 'Bij Chelsea zijn we destijds aan de praat geraakt en sindsdien zijn we in contact gebleven. Als we elkaar horen, gaat het over alles: voetbal, het leven, onze gezinnen. Voor mij is hij een topper. Dat zag je destijds bij Chelsea op training ook, en op sommige momenten in de matchen. Ik kan begrijpen waarom hij vertrok. Als je om welke reden dan ook geen kansen krijgt, zoek je die elders. Hij heeft zich fantastisch ontwikkeld in Italië en vervolgens bij Liverpool. Ik ben echt blij voor hem.'

Radja Nainggolan (ex-ploegmaat bij AS Roma): 'Ik had een goeie band met Momo. Hij is een goeie jonge, vriendelijk en respectvol. En een excellente voetballer natuurlijk. Het verbaast mij niet dat hij het bij Liverpool zo goed doet, de kwaliteiten heeft hij altijd gehad. Het enige verschil is dat hij nu meer kansen krijgt en het hoofd iets koeler kan houden voor doel. Ik ben een fan.'