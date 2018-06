Rode Duivels rekenen in WK-opener na de pauze af met zwak Panama

Dries Mertens (47.) en Romelu Lukaku (69. en 75) zorgden na de pauze voor de doelpunten.

Waar het voor de rust zo stroef liep bij de afwerking - ondanks een karrenvracht aan kansen werd er toen niet gescoord-, was het na de kampwissel bij de eerste kans meteen raak. Mertens zette de Belgen met een heerlijke knal op voorsprong (1-0). Op het WK van vier jaar geleden scoorde Mertens ook al in de openingswedstrijd: toen bezorgde hij de Duivels tien minuten voor affluiten een 1-2 zege tegen Algerije.

Panama moest nu wel uit zijn egelstelling komen en dus kwam er achterin net wat meer ruimte. Kevin De Bruyne maakte daar dankbaar gebruik van en wist met buitenkant rechts Romelu Lukaku in de zestien te vinden. De Belgische topschutter aller tijden kopte de 2-0 binnen en nam daarmee ook de laatste twijfels weg.

Een kwartier voor affluiten werd Lukaku het straatje ingestuurd en tekende de spits voor zijn tweede van de avond (3-0), de topschutterstitel op dit WK zou wel eens een doel kunnen zijn voor Big Rom.

De score had ook nog hoger kunnen oplopen, dit Panama heeft op het WK niet veel te zoeken. De Rode Duivels keren maandagavond na de wedstrijd meteen terug naar de uitvalsbasis in Dedovsk, waar dinsdag de voorbereiding start op het tweede groepsduel van zaterdag in Moskou tegen Tunesië.

Op de slotspeeldag in de groep wacht op 28 juni in Kaliningrad de clash met Engeland. In het andere duel van de openingsspeeldag in deze groep staan Engeland en Tunesië maandagavond nog tegenover mekaar.

Dries Mertens: 'Het was moeilijk'

Dries Mertens vond dat de WK-opener tegen Panama, die de Duivels na drie doelpunten in de tweede helft met 3-0 wonnen, een moeilijke wedstrijd was. "Je begint aan een WK met een lange opbouw. Dan is die wedstrijd eindelijk daar en dan verwacht iedereen heel veel", aldus de maker van de 1-0. "Je hebt dan zo veel zin om te lopen, maar het is precies of de benen niet mee willen. Je ziet het bij elke ploeg in de eerste wedstrijd. Ik hoop dat het in de tweede beter gaat."

België treft in zijn tweede partij Tunesië (23/06). Afsluiten doet het in groep G tegen Engeland (28/06).