Rode Duivels schrijven geschiedenis met derde plaats op WK

De Rode Duivels hebben zaterdagnamiddag in Sint-Petersburg dankzij een 2-0 zege tegen Engeland (rust: 1-0) de derde plaats veroverd op het WK voetbal in Rusland. België eindigt zo voor de eerste keer op het WK-podium, de generatie van 1986 keerde met een vierde plaats terug van het WK in Mexico.

Voor de Belgen was het bij de eerste kans raak. Romelu Lukaku stuurde Nacer Chadli met een doorsteekpass diep op de linkerflank. De bal kwam voor doel, waar de Engelse verdediging te laat kwam op de inlopende Thomas Meunier, die zijn rentree na een schorsing in de verf zette met de openingstreffer. 1-0 na vier minuten dus, pas diep in de tweede helft zette uitblinker Eden Hazard (82.) de 2-0 eindstand op het scorebord van de Zenit Arena.

Voor de Belgen was het al de tweede zege tegen Engeland op dit WK, in de groepsfase werd er met het kleinste verschil (1-0) gewonnen van The Three Lions.

Zo sluiten de Rode Duivels hun WK in schoonheid af en kan er zondag in Brussel volop gevierd worden. Het toernooi van de Rode Duivels was al geslaagd, daaraan kon het resultaat van deze troosting niets meer veranderen. Al was het zonder twijfel zuur geweest als het Belgische droomtoernooi afgesloten zou worden met twee nederlagen op rij.