Rode Duivels sparren tegen WK-gastland Rusland op 28 maart in Sotsji

Dat kondigt de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) aan. Het Fisht-stadion is tijdens het WK in 2018 het decor voor vier groepswedstrijden, een achtste en een kwartfinale.Wanneer er precies wordt afgetrapt, zal later gecommuniceerd worden.

Drie dagen voor de oefeninterland tegen Rusland, op zaterdag 25 maart, ontvangt het team van bondscoach Roberto Martinez in WK-kwalificatiegroep H Griekenland in het Koning Boudewijnstadion.

In evenwicht

'Het wordt de tiende confrontatie tussen onze Rode Duivels en Rusland (duels met de Sovjet-Unie meegerekend)', zo luidt het in een persbericht. In het laatste onderlinge duel - in de groepsfase van het WK 2014 in Brazilië - wonnen de Belgen met 1-0 dankzij een doelpunt van Divock Origi in de 88e minuut. 'Van de negen wedstrijden won zowel Rusland als België er elk vier. In 1996 was er het enige gelijkspel (0-0).'

Op de FIFA-ranking is Rusland 55e, de Rode Duivels staan op de vijfde plaats.

Tickets

'De KBVB is nog niet op de hoogte van het aantal tickets dat zal beschikbaar zijn voor Belgische fans, net als de ticketprijzen. Enkel leden van Fanclub 1895 kunnen de wedstrijd in Rusland bijwonen. Ticketinformatie voor hen volgt binnenkort.' (Belga/KVDA)