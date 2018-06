Rode Duivels tegen Aziatische landen op WK's: een gematigd succes

1986: Irak - België

Onze allereerste confrontatie ooit met een Aziatisch land kwam er pas op ons zevende wereldkampioenschap. De tegenstander was Irak godbetert. Al na twintig minuten hadden de Rode Duivels hun schaapjes al op het droge. Een fraai gekruist schot van Enzo Scifo en een penalty van Claesen - na een wel erg domme haakfout van een Irakees op diezelfde Claesen - zorgden al snel voor een 0-2.

In de hele voetbalgeschiedenis scoorde Irak slechts één doelpunt op een WK. De naam van de maker - Ahmed Radhi - zegt u eerder niets dan iets, maar hij maakte dat iconische doelpunt wel tegen Jean-Marie Pfaff.

1994: België - Saudi-Arabië

Saeed Al-Owairan. Philippe Albert, Dirk Medved en Rudi Smidts worden 's nachts nog regelmatig wakker wanneer de Saudische nummer tien van 1994 in hun nachtmerries opduikt. Van op zijn eigen helft begon hij in Washington een aan een rush over het hele veld, waarbij de Rode Duivels net kegeltjes leken. Eén voor één omspeelde hij ze om vervolgens oog in oog met Michel Preud'homme niet te falen.

Het doelpunt viel al in minuut vijf en het zou ook het enige zijn. België slaagde er niet meer in om op z'n minst tegen te scoren, waardoor het derde werd in z'n groep. De Rode Duivels werden wel nog als beste derde opgevist, maar gingen er in de achtste finales meteen uit tegen Duitsland. Nu ja, Saudi-Arabië kwam uit tegen Zweden. Ook geen hapklare brok, want de Scandiniviërs zouden dat WK indrukwekkend derde worden.

2002: Japan - België

Na Irak zorgde ook Japan voor een primeur tegen de Rode Duivels. De Samurai Blue - om het stoer te laten klinken - waren in 2002 samen met Zuid-Korea gastland tijdens hun tweede WK deelname. Hun debuut maakten ze in 1998 in Frankrijk, maar dat WK werd afgesloten met nul punten.

Het eerste WK-punt pakte Japan tegen België. Marc Wilmots opende de score in Saitama, maar via Takayuki Suzuki - die later nog bij Racing Genk zou belanden - en Junichi Inamoto stond Japan tien minuten later op voorsprong. Peter Van der Heyden scoorde slechts één interlandgoal in zijn carrière en tevens een erg belangrijke: met een knappe lob zorgde de vleugelverdediger van Club Brugge voor de 2-2 en een punt tegen Japan.

2014: Zuid-Korea - België

Net als Roberto Martinez afgelopen donderdag tegen Engeland koos bondscoach Marc Wilmots vier jaar geleden voor een elftal vol reservespelers in de laatste groepswedstrijd. De kwalificatie voor de achtste finales was al een feit en dus kregen onder meer Anthony Vanden Borre, Nicolas Lombaerts, Steven Defour en ook Adnan Januzaj een kans.

Door afwezigheid van Vincent Kompany was Jan Vertonghen voor de gelegenheid kapitein. En uitgerekend de aanvoerder zorgde na een kleurloze partij voor de 0-1. Tien minuten voor tijd stopte de Koreaanse doelman een schot van Divock Origi, de rebound van Vertonghen was wél raak. Negen op negen en de Rode Duivels net als in Rusland foutloos naar de achtste finales.