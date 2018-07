'Romelu Lukaku is meest vermelde Rode Duivel op sociale media'

Volgens Meltwater werden de Rode Duivels tussen 14 juni en 10 juli, de dag van de halve finale tegen Frankrijk dus, wereldwijd 737.000 keer vermeld op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. Daarvan waren er 19.000 in België, 17.000 in Nederland.

Hun topprestatie was ook op de sociale media, weinig verrassend, de zege in de kwartfinales tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië op vrijdag 6 juli. De hashtag #BRABEL werd van alle matchen van de Belgen wereldwijd het meest gebruikt. In België was dat #BELPAN en #BELTUN, de eerste twee groepswedstrijden dus.

De meest vermelde speler op de sociale media in eigen land is Romelu Lukaku (met bijna 4000 mentions), gevolgd door Eden Hazard en op ruime afstand Dries Mertens. Kevin De Bruyne en Marouane Fellaini vervolledigen de top vijf.