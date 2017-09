Romelu Lukaku schrijft nu al clubgeschiedenis bij Manchester United

Romelu Lukaku moet de laatste twijfelaars bij zijn transfer naar Manchester United intussen wel stil gekregen hebben. Met alweer twee doelpunten leidde de 24-jarige Rode Duivel de Red Devils woensdagavond naar een klinkende 1-4 overwinning op het veld van CSKA Moskou in de Champions League. Daarmee zit Lukaku aan tien treffers in zijn eerste negen officiële wedstrijden voor de Engelse recordkampioen, die in juli een slordige 75 miljoen pond aan Everton betaalde voor de aanvaller. In de Premier League zit hij aan zes goals na zes speeldagen, in de Champions League aan drie doelpunten in twee matchen. Belangrijke goals bovendien: in de competitie is Manchester United gedeeld leider met 16 punten en...