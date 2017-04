Ronald Koeman: de missing link bij Everton

De gemakkelijke 4-0 overwinning twee weken geleden tegen Hull City leverde Everton niet enkel drie punten op, maar ook een persoonlijke triomf voor coach Ronald Koeman. Met nog acht wedstrijden te gaan heeft de Nederlander nu al meer punten vergaard dan Roberto Martínez de afgelopen twee jaar bij elkaar wist te sprokkelen.

Gebroeders Koeman

Het succes van de Nederlander is zeker geen toeval. Nadat hij in 2014 vertrok bij Feyenoord ging hij aan de slag bij Southampton. Samen met broer Erwin bouwde hij The Saints uit tot een subtopper en dwong hij zelfs Europees voetbal af. Het leverde hem dat jaar een nominatie op voor de 'Manager van het Jaar', maar die eer moest hij laten aan José Mourinho - de huidige coach van de tegenstander.

Het jaar nadien deed Koeman zijn huzarenstukje nog eens over. Met een zesde plaats en 63 punten, een clubrecord, wist Koeman zich opnieuw te kwalificeren voor Europees voetbal.

In de zomer van 2016 hield de Nederlander het er voor bekeken en werd hij aangesteld als de opvolger van Roberto Martinez bij Everton. Onder zijn vleugels braken talenten Romelu Lukaku en Ross Barkley definitief door en prijken The Toffees momenteel op een verdienstelijke zevende plaats net onder de grote zes.

Oranje

Het was dan ook niet onlogisch dat Koemans naam opdook tussen de mogelijke opvolgers van Danny Blind als Nederlands bondscoach. Maar de Zaandammer liet intussen al weten dat een overstap naar Oranje niet aan de orde is en dat zijn werk bij de Merseyside club nog niet af is.

Mochten Lukaku en co dinsdag stunten op Old Trafford, dan komen ze op gelijke hoogte van Manchester United. Sowieso maakt Koeman nog steeds kans om voor het derde jaar op rij een Europees ticket te pakken.

Arne Blomme