Runje: 'Ik heb Kalinic ook getipt bij Standard, maar die deden er niks mee'

In Split kan niemand naast Hajduk kijken. In het stadscentrum zijn maar liefst vijf clubshops gevestigd. Liefde voor de club staat er op vele muren geschilderd en gespoten. In het straatbeeld zie je shirts, trainingspakken, petten, rugzakken en aanstekers van de populairste voetbalclub van Kroatië. Kinderen dromen er van een leven zoals hun idolen. Zo verging het ook Lovre Kalinic. Op zijn zestiende mocht hij al meetrainen met de eerste ploeg en tien jaar later werd hij voor een recordsom van 3,1 miljoen euro verkocht aan de Belgische club AA Gent. Maar de weg liep allesbehalve over rozen.

Zo werd hij drie keer uitgeleend alvorens hij een volwaardige kans kreeg in de eerste ploeg. Aan Junak Sinj, een derdeklasser in de buurt van Split, aan Novalja, een inmiddels opgedoekte derdeklasser op het eiland Pag, en ten slotte aan de eersteklasser Karlovic in de buurt van Zagreb. Vedran Runje, momenteel keeperstrainer in de academie van Hajduk, noemt het een normaal ontwikkelingsproces.

Runje: 'Ach, ik ben ook uitgeleend geweest, hoor, net als zo veel anderen. Als je achttien bent, denk je dat je al bij Real Madrid en Barcelona kunt spelen. Want in de jeugd kende je alleen maar succes. Je wint er bijna altijd en krijgt op een seizoen amper goals tegen. Maar dan word je ter beschikking gesteld van een derdeklasser, moet je op een patattenveld spelen met en tegen jongens die in de fabriek werken en daar telt je cinema niet meer. Het is hard terug te keren in de realiteit.'

'Ik maakte het zelf mee. Maar zo groei je. Dat is nodig. Want als keeper moet je stevig in je schoenen staan. Het is een risicopost. Ga je in de fout, dan kun je het op niemand anders steken. De beleving hier is zoals in Marseille en in de pers zijn er die van twee keer niets een schandaal maken. Dat Lovre doorbrak, betekent dat hij al die tests doorstond. De voorbije jaren ontgroeide hij deze competitie. Het was nodig dat hij vertrok om vooruit te kunnen blijven gaan. Het leven en het voetbal in België vragen aanpassing, maar als je hier overleeft, kan nergens elders je nog iets overkomen. Ik tipte hem trouwens bij Standard. Daniel Van Buyten gaf zijn naam door aan de verantwoordelijke mensen, maar die deden er niks mee.'