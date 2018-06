Rusland betaalt hoge prijs voor de eindronde

Sinds 2000 is Vladimir Poetin aan de macht in Rusland, als president. De 65-jarige politicus beschikt over een geschat vermogen van 36 miljard euro. Een groot gedeelte van dat kapitaal is afkomstig uit deelnames aan olie- en gasondernemingen. Die beide voorzieningen hadden in 2017 een aandeel van veertig procent in de staatsinkomsten, zo achterhaalde de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Maar ondertussen kwam ook al naar boven dat Rusland straks een hoge prijs zal betalen voor de organisatie van de WK-eindronde. Er wordt nu al gewaag gemaakt van 16 miljard euro, terwijl oorspronkelijk de helft was voorzien, dus 8 miljard euro. Sinds 2013 bouwden ze stadions en hotels, en werden nieuwe straten aangelegd. Op bepaalde plaatsen onderging het land dus een hele transformatie. De som van 12,3 miljard euro wordt naar voor geschoven als richtcijfer, verspreid over de verschillende jaren. In 2013 ging het nog om 0,4 miljard euro, daarna respectievelijk 1,3; 1,7; 2,3; 3,6 en sinds Nieuwjaar 3,2 miljard euro.

Economisch volgt de groei echter niet zoals gewenst. Terwijl tussen 2000 en 2013 die gemiddeld 5 procent bedroeg in het voorjaar, zaten ze vorig jaar aan 1,5. Ook de eigen begroting lijdt eronder. Want van een overschot van 2,2 procent gaat het sinds 2014 telkens naar een deficit: -1,1; -3,4; -3,7 en -1,5. In 2011 kreeg je voor 100 roebel nog 2,45 euro, vandaag 1,38 euro.

En ook in het voetbal werd Rusland ondertussen een dwerg. Gemiddeld vertegenwoordigt een international een marktwaarde van 5,03 miljoen euro, terwijl kandidaat-winnaars als Frankrijk (44,4), Spanje (41,3), Duitsland (36,5) en Brazilië (30) duidelijk op een ander niveau zitten.

Voor wie het interesseert na de bekendmaking van alle WK-delegaties: Manchester City levert, zelfs na het wegvallen van de Duitser Leroy Sané, nog altijd zestien vertegenwoordigers, inclusief twijfelgeval Vincent Kompany. De werkgever van Rode Duivel Kevin De Bruyne wordt van kortbij gevolgd door CL-winnaar Real Madrid (15) en Barcelona (14). PSG en Tottenham vervolledigen de top vijf met elk twaalf profs. En ondanks het feit dat Italië er niet bij is, levert Juventus maar liefst 11 WK-gangers.