Schalke 04: jongste hoofdtrainer ooit

Een tiende plaats én vooral het mislopen van Europees voetbal voor het eerst in zeven jaar, bleek voor Markus Weinzierl (42) na amper één seizoen onvoldoende om zich te handhaven. Een jaar geleden werd hij nog voor 3 miljoen euro losgeweekt bij FC Augsburg. Het was sportief manager Christian Heidel die na een crisisberaad de harde conclusie moest trekken: Weinzierl kon geen duidelijk plan voorleggen.

Heidel beseft dat de Königsblauen met de zoveelste wissel van de wacht hun status van trainerskerkhof bevestigen. Weinzierl is de negende opeenvolgende trainer die vroegtijdig het veld moet ruimen bij de UEFA Cupwinnaar uit 1997.

Domenico Tedesco als opvolger is een typische Heidelbeslissing. Als manager bij FSV Mainz 05 ontdekte hij zo Jürgen Klopp, Thomas Tuchel en Martin Schmidt. De Duits-Italiaanse oefenmeester tekende voor twee seizoenen. Tedesco heeft geen verleden als profvoetballer en werkte in het verleden als jeugdcoach van VfB Stuttgart en TSG 1899 Hoffenheim. Vorig seizoen wist hij - pas vanaf maart - met een miraculeuze inhaalbeweging (20 punten in 11 duels) voor Erzgebirge Aue de degradatie uit tweede af te wenden. Zijn contract tot 2018 daar werd verbroken na het betalen van een afkoopsom 'met zes cijfers'.

Met zijn 31 jaar wordt deze voetballeraar de jongste hoofdtrainer in de geschiedenis van Schalke 04, waar een transferbudget van 40 miljoen euro wacht. 'Domenico beschikt binnen het profvoetbal misschien niet over veel ervaring, maar uit onze gesprekken bleek alleszins dat hij een heel vernieuwende aanpak wil hanteren', verklaarde Heidel. Bij het trainersexamen in 2016 toonde Tedesco zich de primus, voor Alexander Nouri (Werder Bremen) en Nagelsmann. Bijkomend voordeel voor de nieuwe coach is de terugkeer uit blessure van Breel Embolo, Coke en Naldo, terwijl Leon Goretzka werd gevraagd te blijven.