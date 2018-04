Schalke 04 lonkt naar de Champions League

Na de 2-0-derbyzege in de 92e editie tegen Borussia Dortmund, beter bekend als de Kohlenpott én eigenlijk de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, kreeg coach Domenico Tedesco de eer om tussen twee fanatieke aanhangers - waarvan één met een trommel - vanuit een duiventil met een microfoon de eigen supporters te betrekken in een speciaal feestje. 'Een privilige', zo beschreef de Italiaans-Duitse trainer zijn optreden in de Nordkurve via de sociale mediakanalen van de club uit Gelsenkirchen.

