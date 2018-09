Schotland-België: Martínez scoort punten. Alweer

De Rode Duivels zijn rijker dan ze denken. Over het talent hebben we het dan, niet over de centen, al zullen die er ook wel zijn, na een succesvolle campagne op het WK en een tweede plaats op de wereldranking. In andere tijden had je die kunnen rendabiliseren, door het spelen van oefenwedstrijden op pakweg het Arabische schiereiland, of ergens in het Verre Oosten. Dankzij UEFA, dat vriendenwedstrijden opwaardeerde met de creatie van een Nations League, hoeft dat niet meer. Roberto Martínez en zijn Duivels zijn er wellicht niet rouwig om. Geen extra airmiles, de Duivels in topploegen verzamelen die al genoeg.

