Sérgio Conceição: de coach achter de verrijzenis van Nantes

"Anything one man can imagine, other men can make real", schreef de nota bene in Nantes geboren Jules Verne zo'n anderhalve eeuw geleden in 'Around the World in Eighty Days'. Sergio Conceição maakte er vanaf zijn eerste werkdag als coach van Nantes zijn credo van. Discipline, agressiviteit en ambitie zijn eigenschappen die hij bij zijn elftal wil zien. Drie sleutelwoorden waarmee hij de Kanaries in het klassement maar liefst tien plaatsen deed stijgen.

Roekeloze voorzitter

De 42-jarige coach nam begin december het roer over van René Girard, die na een immer pijnlijke 0-6 thuisnederlaag tegen Lyon zijn biezen mocht pakken. Girard coachte twee lange maanden met het zwaard van Damocles boven het hoofd, want voorzitter Waldemar Kita zwaaide al in oktober met een C4 indien er op speeldag 8 niet van Bastia zou gewonnen worden. De Frans-Poolse president van Nantes draait zijn hand niet om voor een bruusk en overhaast ontslag - Conceição is dan ook al de twaalfde coach in zijn tienjarig bewind - maar met Girard had hij onverklaarbaar veel geduld.

Geduld is nooit eindeloos: na 9 nederlagen in 16 wedstrijden en een crash naar de 19de plaats in het klassement was het rijk van Girard definitief uit. Het grote probleem in de westelijke havenstad? Tussen augustus en december scoorde Nantes slechts negen doelpunten. Met zulke cijfers flirt je met de degradatie. Kita werd schatrijk als contactlenzentycoon en zag dat dus ook. Hij ging op zoek naar "iemand die nooit wat met de Franse competitie of met Nantes te maken had". Kita wilde een outsider, die niet meteen weet had van de sfeer binnen de club en de kleedkamer.

Nultolerantie

Conceição had inderdaad geen directe link met de Ligue 1 en lijkt voor wie hem kent zeker wel de geknipte figuur om de kwakende kikkers in de vijver te houden. "Discipline is zijn codewoord", zei flankverdediger Léo Dubois in L'Équipe na enkele weken werken onder de nieuwe coach. Conceição dreef de trainingsarbeid op naar twee sessies per dag, waarbij back-to-basicsgewijs werd gefocust op organisatie en mentaliteit.

Hij - die als speler van Standard gestraft werd voor het spugen naar een tegenstander en het gooien van zijn matchshirt naar de ref - voerde meteen een nultolerantie in. Zo overtrad de 19-jarige Amine Harit in februari de regels van de coach en stapte hij daags voor een ochtendtraining de verkeerde discotheek binnen. Zonder excuses liet Conceição hem twee weken lang niet van de bank komen. Doelman Rémy Riou - geen familie van Rudy (ex-OH Leuven) - speelde meer dan 150 matchen voor Nantes, maar bekocht een mindere prestatie tegen Bastia tot op heden met zijn basisplaats. Aanvaller Mariusz Stepinski overkwam hetzelfde na een dramatische eerste helft tegen Metz.

Het strakke regime van Conceição vertaalde zich vrijwel meteen discipline, agressie, honger naar doelpunten en vooral - erg belangrijk - punten. Nantes won z'n eerste vier wedstrijden onder de nieuwe coach en kreeg daarin ook geen enkel doelpunt tegen. Nadien volgden wel ingecalculeerde nederlagen tegen AS Monaco en Paris Saint-Germain, maar onder Conceição rukte Nantes inmiddels wel op van plaats 19 naar plaats 9.

Aanbod van Leicester

In tegenstelling tot zijn voorganger experimenteert de Portugees ook niet eindeloos met offensieve 4-4-2's en 4-3-3's en roteerde hij ook niet met spitsen Yacine Bammou, Mariusz Stepinski en Emiliano Sala. Met de ijzeren hand koos hij voor duidelijkheid en voor Sala als eerste keuze. Het vertrouwen in de Argentijn resulteerde al in acht doelpunten onder Conceição, zowel klinisch als spectaculair afgewerkt en dat terwijl hij onder Girard slechts één keer raak trof.

Sinds de komst van de passionele trainer pakte Nantes ook 28 punten uit 15 wedstrijden. Enkel AS Monaco (35) en Paris Saint-Germain (33) deden in hetzelfde tijdsbestek beter. Het doelpuntensaldo van Les jaunes et verts staat wel slechts op +2, waarmee al eens wordt gezegd dat veel zeges een dubbeltje op z'n kant waren. Hoe dan ook is Nantes momenteel wel nog maar zes punten verwijderd van Europees voetbal, wat het intussen al 15 jaar niet behaalde. Sinds de club in 2001/2002 als Frans kampioen in de Champions League aantrad, kwalificeerde het zich niet meer voor een Europees clubtornooi.

De snelheid waarmee Conceição Nantes liet verrijzen bleef niet onder de radar. Toen Claudio Ranieri midden februari bij Leicester City op de wip zat, was Conceição één van de kandidaten om hem op te volgen. De Portugees zou naar verluidt getwijfeld hebben, maar weigerde uiteindelijk. Op aanvraag van Kita, die wilde dat hij z'n tweejarig contract in La Beaujoire uitdeed. Een gemiste kans, want als het recept van de ijzeren hand uit Portugal volgend seizoen misschien is uitgewerkt, zal Kita niet twijfelen en op zoek gaan naar z'n dertiende coach. Verne zei: "Trains, like time and tide, stop for no one."